Max Lemos e Tuninho Vira Virou firmaram compromisso com as 12 propostas montadas pela juventude de QueimadosDivulgação

Publicado 12/07/2024 23:29

Dar voz aos jovens de Queimados em relação às suas expectativas para o futuro da cidade. Este foi um dos objetivos do evento proposto pela juventude queimadense organizada partidariamente, e por diversos movimentos sociais que apoiam a candidatura majoritária de Max Lemos e Tuninho Vira Virou à prefeitura. O evento de pré-campanha aconteceu na noite de quinta-feira (11/07), e lotou o salão Gan Festas & Eventos.



No encontro, Max Lemos, deputado federal e pré-candidato a prefeito, e Tuninho Vira Virou, presidente da Câmara de Vereadores e pré-candidato a vice-prefeito, assinaram um documento em que se comprometeram publicamente com 12 políticas públicas voltadas para a juventude do município. As 12 propostas, que foram montadas pela juventude de Queimados organizada partidariamente e por diversos movimentos sociais, são voltadas para a melhoria das áreas da Educação, Esporte, Empregabilidade, Sustentabilidade, Saúde, Incentivo Cultural, Transporte e Qualificação.



“O bom gestor sabe e precisa ouvir a população, e é isso que estamos fazendo mais uma vez aqui: ouvindo as propostas dos jovens para o futuro de Queimados. A juventude tem que ser estimulada emocional e intelectualmente porque serão estes que assumirão o comando desse país. Queremos estar junto dos jovens na missão para fazer Queimados voltar a dar certo”, declarou Max Lemos.



O evento contou com a apresentação do grupo Geração Capoeira, um espaço para a arte do grafite, gravação de vídeo 360, além dos estandes Almezina Leal (para homenagear mulheres queimadenses que contribuíram para a história da cidade), A Voz de Queimados (para artistas locais), Eu Quero Mudança (onde os jovens escreveram seus pedidos para melhoria de Queimados), chat podcast (um bate- papo sobre o futuro da cidade), Movimento Jovem (opção instagramável para influencers e jovens tirarem fotos e fazerem vídeos) e Sustentabilidade (com propostas para um futuro sustentável).



“O que eu quero para Queimados é mais asfalto e emprego para os jovens, porque é muito difícil ter vaga no jovem aprendiz. Eu achei o evento muito bom. Foi divertido, mas também pudemos falar sobre o futuro”, disse Cauã Eduardo da Silva Santos, de 17 anos, morador do bairro Jardim da Fonte.



“Amei a integração com os jovens, isso é muito importante, pois estamos sendo ouvidos”, completou Gabriela dos Santos, 14 anos, moradora da Vila Central.