Todo o material foi apreendido junto à delegacia para as medidas cabíveisDivulgação /24º BPM

Publicado 13/07/2024 22:20

Policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar apreenderam, na manhã deste sábado (13/07), 53 motores de veículos em uma residência na localidade Meu Ranchinho, em Queimados. Ao confrontarem a numeração, os agentes verificaram que o material era oriundo de veículos roubados.

“Guarnição do CPROEIS Queimados, juntamente com o Setor Alfa do 24° BPM, durante patrulhamento preventivo na Estrada do Camboatá, Meu Ranchinho, teve a atenção para uma residência onde havia peças de veículos no chão, próximo ao portão de entrada. Diante da suspeita, as guarnições entraram na casa e lograram êxito em encontrar diversos motores de veículos no interior da residência, a qual estava aparentemente abandonada e sendo utilizada para armazenamento do material encontrado. Os policiais realizaram buscas

mais apuradas e constataram um total de 53 motores. Ao confrontarem a numeração de alguns motores, foi verificado que todos eram oriundos de veículos roubados ou furtados”, explicou o comandante do 24º BPM, Ten Cel PM Perry Souza Azeredo.

Um dos motores foi identificado de um Honda City, placa de Cabo Frio, roubado em Imbariê, Duque de Caxias, em outubro de 2023. Outro de um Toyota Ccros, placa de Florianópolis, registrado como roubado em dezembro de 2023 na área de Deodoro-RJ. O terceiro foi identificado como motor de um Toyota Corolla roubado em outubro de 2021 no Rio de Janeiro. E o quarto também de um Toyota Ccros, placa de Angra dos Reis.

A ocorrência foi apresentada na 55ª DP para apreciação, a qual requisitou a perícia do local e do material que foi apreendido junto à delegacia para as medidas cabíveis.