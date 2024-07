Max Lemos governou Queimados por dois mandatos consecutivos, e disputa novamente a cadeira de prefeito - Divulgação

Publicado 19/07/2024 22:28

O deputado federal Max Lemos e o presidente da Câmara de Vereadores, Tuninho Vira Virou, irão oficializar seus nomes para a disputa aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Queimados em convenção partidária neste sábado (20). O evento, que acontecerá a partir das 15h no Espaço Reação Arena, na avenida Camilo Cristofano, lote 2, quadra 14, Vila Camarim, promete reunir diversas autoridades do município e do estado.



Max Lemos governou Queimados por dois mandatos consecutivos, sendo reeleito com 93% dos votos válidos. Para voltar ao comando da prefeitura a dupla conta com uma chapa formada por 12 partidos: PDT, de Max Lemos, PP, de Tuninho Vira Virou, PSD, PODEMOS, PRTB, PT, PCdoB, PV, PRD, AVANTE, PSDB e CIDADANIA.



Para o evento já estão confirmadas a presença de deputados federais e estaduais, presidentes dos partidos, prefeitos e vereadores. Confira:



Deputados Federais: Luizinho, Júlio Lopes, Bebeto, Otoni, Bandeira de Mello, Marcos Tavares, Daniel Soranz, e Jandira Feghali.



Deputados estaduais: Martha Rocha, Carlinhos BNH, Jorge Felippe Neto, Vitor Júnior, Elton Cristo, Delegado Carlos Augusto e Verônica Lima.



Presidentes Estaduais de partidos: Martha Rocha (PDT), Luizinho (PP), Eduardo Paes (PSD), Aspasia Camargo (PSDB), André Lazaroni (PV), Neskau (PRD), Jalmir Júnior (PRTB).



Prefeitos e candidatos: Rogério Lisboa (Nova Iguaçu), Eduardo Paes (Rio de Janeiro), e Maroto (Pré-candidato a prefeito de Mesquita).



Vereadores: Glauber Poubel (São Gonçalo), Fabrício Xavier (Presidente da Câmara de Miracema), André Salgueiro (Paraíba do Sul), e Marquinho Gaby (Areal).

Serviço:

Convenção Municipal para ratificar as candidaturas de Max Lemos e Tuninho Vira Virou à prefeito e vice-prefeito de Queimados

Dia: 20 (sábado)

Horário: 15h

Local: Espaço Reação Arena - avenida Camilo Cristofano, lote 2, quadra 14, Vila Camarim.