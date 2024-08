Para uma experiência completa de cinema ao ar livre, a programação inclui distribuição de pipoca e bebida, além de inclusão com intérpretes de libras - Clube de Cinema na Praça / Mateus Carvalho

Publicado 31/07/2024 23:55

Iniciativa dedicada à democratização do audiovisual nacional, o Clube de Cinema da Praça realizará sua última sessão na cidade de Queimados no domingo, 4 de agosto. Para fechar a temporada, o filme escolhido é "Três Verões”, protagonizado por Madá (Regina Casé), uma caseira em um condomínio de luxo à beira-mar que presencia o desmoronamento de uma família em meio aos turbulentos eventos políticos no Brasil entre 2015 e 2017. A exibição, gratuita e aberta ao público, será realizada na Praça São Roque, com início às 18h.

Com três sessões já realizadas no município, a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao cinema, especialmente a produções nacionais. “Concluir este projeto em Queimados nos enche de felicidade e orgulho, pois sabemos que iniciativas como esta contribuem para a formação cultural e social da região”, comemora a produtora do projeto, Liz Córdova.

A programação do Clube de Cinema da Praça inclui a presença de intérpretes de libras, além da distribuição de pipoca e bebida, proporcionando uma experiência completa de cinema ao ar livre para o público.



O "Clube de Cinema da Praça" é realizado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura (@minc), Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (@sececrj), através da Lei Paulo Gustavo. Tem parceria com o Projeto Professor Fábio Castelano (@projetoprofessorfabiocastelano) e a Manequim Filmes (@manequimfilmes). Conta com apoio da Prefeitura Municipal de Queimados e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Queimados. A produção é do Clube de Cinema da Praça.

Serviço

Clube de Cinema da Praça

Data: 04 de agosto de 2024, domingo

Horário: 18h

Local: Praça São Roque

Endereço: R. Nilópolis - São Roque, Queimados - RJ, 26310-060

Classificação: Livre

Gratuito