Elba Ramalho abre a programação oficial nesta sexta - Divulgação

Publicado 26/07/2024 14:53

Começa nesta sexta-feira (26/07) a segunda edição do Arraiá Queimadense, que acontece até domingo (28/07) no Parque de Eventos do Pacaembu. A programação deste ano terá como atrações principais Elba Ramalho, Falamansa, Pimenta do Reino, além de bandas locais e o famoso festival de quadrilhas juninas. O evento começa a partir das 19h, com entrada franca. A realização é da prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Elba Ramalho abre a programação oficial nesta sexta. Amanhã será a vez da banda Pimenta do Reino, e para encerrar a festa, domingo, dia 28, o Grupo Falamansa canta seus grandes sucessos. A expectativa dos organizadores é de um crescimento de mais de 50% do público em relação ao ano passado, que teve Alceu Valença como atração principal e atraiu pessoas dos diversos cantos da Baixada Fluminense. “Feliz demais em ver Queimados nas agendas de grandes eventos juninos do estado do Rio de Janeiro. Isso é cultura na veia”, disse a secretária municipal de Cultura, Bárbara Veloso.