Quatro mil moradores do bairro que foram beneficiados pelos oito quilômetros da nova rede de abastecimento de água - Divulgação / Águas do Rio

Quatro mil moradores do bairro que foram beneficiados pelos oito quilômetros da nova rede de abastecimento de águaDivulgação / Águas do Rio

Publicado 07/08/2024 00:16

“Achei que esse momento nunca fosse chegar”. As palavras de Miriam Viana, moradora do Fanchem, em Queimados, na Baixada Fluminense, demonstram o alívio com o fim de uma década de espera. Ela faz parte dos cerca de quatro mil moradores do bairro que foram beneficiados pelos oito quilômetros da nova rede de abastecimento de água implantada pelo “Vem Com a Gente”, programa da Águas do Rio.



“Moro no Fanchem há mais de 10 anos, e a água por aqui sempre foi um grande problema. Eu já gastei muito comprando para consumo próprio, fiquei muito ansiosa e cheia de esperança quando vi as obras acontecendo na minha rua. Hoje falo com muita felicidade que tenho água chegando na minha torneira”, comemorou Miriam, de 55 anos, que é mãe de três filhos.



Durante a execução das obras, as equipes do programa Vem Com a Gente (VCG) também estiveram na localidade realizando o cadastramento das famílias na Tarifa Social, renegociação de débitos, emissão de segunda via da conta, entre outros serviços.



De acordo com o gerente operacional da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense, Leonardo Canto, a obra contemplará ainda outras ruas do bairro. “Levar dignidade, saúde e bem-estar a quem mora na nossa área de atuação é o nosso principal objetivo. Seguiremos trabalhando na região, avançando com obras de interligações e novas ligações de água para diversas ruas do bairro, transformando a realidade de moradores que sofriam com falta d’água”, finaliza.