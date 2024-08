Nas ações foram apreendidos material entorpecente, dois rádios transmissores, quatro bases de rádio e revólver com a numeração suprimida - Divulgação / 24 BPM

Publicado 23/08/2024 01:22

Duas pessoas foram presas na quinta-feira (22/08) por policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar no bairro São Simão. Durante a operação policial foram apreendidos material entorpecente, dois rádios transmissores e quatro bases de rádio.

Ainda na quinta-feira, no bairro Vila do Tinguá, três pessoas foram presas durante operação do 24º Batalhão de Polícia Militar para coibir roubos e furtos. Com os três acusados foi encontrado um revólver com a numeração suprimida.

Os casos foram encaminhados para a 55ª DP.