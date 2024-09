Ex-prefeito de Queimados, atualmente deputado federal, Max Lemos é novamente candidato a prefeito em uma coligação formada por 12 partidos - Divulgação

Faltam poucas semanas para as eleições municipais, e o jornal O Dia vem fazendo uma série de entrevistas com os principais candidatos a prefeito, para que o eleitor possa fazer a melhor escolha sobre as propostas para as áreas da Educação, Saúde, Assistência Social, Obras, entre outras. Vale ressaltar que as perguntas são as mesmas para ambos os candidatos. Para Queimados as entrevistas foram divididas em duas matérias para cada candidato.

Nesta terça-feira (17/09) conheceremos as propostas de Max Lemos, que já foi prefeito de Queimados por duas vezes, reeleito com 93% dos votos válidos, uma grande demonstração da aprovação de sua administração na cidade. Max também já foi deputado estadual, secretário de estado de Infraestrutura e Obras e hoje é deputado federal.

Max Lemos é novamente candidato a prefeito em uma coligação formada por 12 partidos, e tem o atual presidente da Câmara de Vereadores, Tuninho Vira Virou, como vice.

A entrevista será dividida em duas matérias. Nesta terça-feira falaremos de Educação, Saúde e Segurança Pública.

1 - Vamos começar falando de Educação. As unidades educacionais dos municípios da Baixada Fluminense ficaram abaixo da meta determinada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2023. O índice, que varia de zero a 10, é uma importante referência para a elaboração e execução de políticas públicas ligadas à qualidade da educação. Queimados teve um desempenho de 4,4. Quais são os seus planos para reverter esta situação caso seja eleito prefeito?

Infelizmente os dados refletem o que a população já sabe: a educação pública da nossa cidade vai de mal a pior. A verdade é que nos últimos 4 anos nenhuma escola foi construída, os alunos saem mais cedo por falta de professores, abandonaram os alunos PCDs e compraram tablets superfaturados, sem licitação. Queimados já liderou o ranking de educação, e o que vemos hoje, são crianças passando para o quinto, sexto ano sem saber ler nem escrever. Precisamos reverter essa situação e voltar a investir no futuro da nossa população. Para isso, temos projetos de implantação do programa Futuro Garantido, que vai assegurar que o jovem esteja dentro da sala de aula aprendendo, com material e uniformes para todos os alunos antes do início das aulas. Muitos pais reclamaram da atual gestão pois receberam o uniforme no meio do ano.

Queremos voltar com educação de qualidade, como fizemos em nossas gestões, com tecnologia e ensino integral nas escolas. Vamos construir novas unidades, ampliar o número de vagas, reformar e equipar as escolas acompanhando os avanços tecnológicos, e realizar concursos para a contratação de professores, cuidadores e mediadores para alunos com necessidades especiais. Mas, não se trata só de contratar, também temos que melhorar as condições de trabalho e remuneração dos nossos professores, assim como fizemos no passado quando demos 48% de aumento salarial. Os educadores são fundamentais para a formação das nossas crianças.

E nosso objetivo a longo prazo e implementar o programa "futuro garantido", com ensino bilíngue, com inglês e programação na grade curricular. Precisamos preparar nossas crianças para um futuro com mais oportunidades e melhores empregos.

2 - Outro ponto importante é a Educação Infantil. Segundo dados do IBGE de 2023, em relação ao percentual de atendimento em creches da população de 0 a 3 anos, Queimados apresentou um índice de 6,09%, abaixo da taxa mais recente do Brasil de 37,76%. Em relação ao percentual de atendimento em pré-escola da população de 4 a 5 anos, a cidade apresentou uma taxa de 59,75%, abaixo da média mais recente do Brasil de 89,95%. Quais são seus projetos para melhorar estes quadros?

Você sabe, eu fui o prefeito que implantou as três primeiras creches públicas de Queimados, e apesar do governo atual não ter feito uma só creche, vamos fazer um programa de expansão de vagas para creches, com construção de novas creches e ampliação das existentes. Também vamos ampliar os convênios com as creches já conveniadas e fazer convênio com mais 20 creches comunitárias. Os investimentos em creches e pré-escola serão algumas das minhas prioridades, além dos projetos que temos para a educação, como citamos anteriormente.

3 - Agora vamos falar sobre saúde. Queimados foi um dos seis piores do estado no ranking de Saúde Primária do Ministério da Saúde, divulgado em dezembro de 2023. Outro dado alarmante divulgado neste período mostra que Queimados está entre os cinco municípios do país com o maior número de pessoas infectadas pelo vírus HIV, segundo o último Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, ocupando o 3º lugar nesse ranking. E uma outra questão, levantada pelos moradores de Queimados, é sobre a falta de um hospital na cidade, tendo estes que recorrerem a outros municípios para atendimentos emergenciais. O que o candidato tem a dizer sobre estes dados e quais são as propostas para melhoria?

Eu venho chamando a atenção para estes dados há algum tempo. Nossos moradores vêm sofrendo muito com descaso na saúde de Queimados, com longa espera para marcação de consultas e exames, descobertas de fraudes, o que atrasa o atendimento para quem mais precisa, entre outras questões.

Fui prefeito de Queimados por duas vezes e na nossa gestão construímos 12 novos postos de saúde, iniciamos o processo para implantação da maternidade municipal, implantamos o Centro Especializado no Tratamento de Hipertensão e Diabetes (CETHID), que virou referência na Baixada Fluminense, implantamos as duas primeiras e únicas clínicas de hemodiálise do município, a UPA 24 horas, o Centro de Especialidades Médicas (CEMEQ) e o Centro de Atendimento à Mulher.

Como deputado federal também trabalhamos muito para a melhoria da saúde, com a solicitação da retomada do projeto de construção do Hospital Geral de Queimados, conseguimos incluir no Novo PAC Seleções, junto ao ministro das Relações Institucionais, duas unidades básicas de saúde para o município de Queimados e destinamos R$ 6 milhões, em emenda individual, para a construção de um Centro de Diagnóstico por Imagem em Queimados, além da aquisição de equipamentos, como Tomógrafo, Ressonância Magnética, Ultrassom e Raio X. Assim que assumirmos a prefeitura vamos colocar em prática estes nossos projetos e recursos que, infelizmente, não foram utilizados pela atual gestão. Saúde de qualidade será o nosso foco, com projetos para redução do tempo de espera para especialistas e exames médicos, fortalecimento da rede básica e do programa medico de família, investimento nas unidades de saúde, com equipamentos e profissionais que atendam a real necessidade da população, ampliação do quadro de profissionais da saúde, implementação de programas de prevenção e cuidado contínuo, construção de Clínicas da Família nos bairros São Roque, Ponte Preta/Glória, São Miguel, Vila Nascente/Santa Catarina, melhor gestão de estoques para evitar a falta de medicamentos nas unidades de saúde, formalizando o controle eletrônico e transparente dos medicamentos, reabertura das Unidades de Saúde fechadas, marcações de consultas e exames na Unidade de Saúde mais próxima de sua casa ou online, investimento em programas de prevenção e cuidado aos pacientes de doenças infecciosas, como AIDS e tuberculose, implementação do Hospital do Olho de Queimados, oferecendo procedimentos de baixa e média complexidade, entre outras iniciativas.

4 - Vamos falar sobre segurança pública. Apesar de não ser um assunto de responsabilidade das prefeituras municipais, a violência será um dos desafios do futuro prefeito. De acordo com o Atlas da Violência 2024, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Queimados está entre as 20 cidades mais violentas do País, ocupando a 17ª colocação do ranking com maior número de homicídios por 100 mil habitantes. Quais são seus projetos para minimizar estes dados, caso seja eleito?

Sim, as atribuições de um prefeito não inclui a segurança pública, que é uma responsabilidade do estado, mas um bom gestor pode e deve contribuir muito para a melhoria da segurança pública, e eu tenho experiência para isso. Como prefeito de Queimados reformei a 55ª DP, para melhoria do atendimento à população, implantei a ronda municipal e o PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) em parceria com a Polícia Militar, criei o primeiro concurso da Guarda Municipal da história de Queimados, e construir o destacamento do Corpo de Bombeiros, importante equipamento que também faz parte da segurança.

Como deputado estadual e secretário de estado também trabalhei muito para a segurança em Queimados. Destinei emendas orçamentárias para implantação do Programa Segurança Presente no município e criei o programa de reforma de todos os batalhões da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, entre eles o 24º BPM que atua em Queimados.

Como deputado federal destinei R$ 600 mil em emenda orçamentária para viaturas para a Polícia Militar, além de R$ 1 milhão para proteção contra violência infantil.

De volta ao comando da prefeitura pretendo criar o programa "Circulo de Segurança", com uso de tecnologia de monitoramento e câmeras de segurança em todas as áreas da cidade, integrando policiais e guardas, além de buscar o reforço do policiamento nas ruas e o aumento do efetivo policial através do PROEIS, convênio para integração das forcas estaduais e federais para combater milícias e trafico de drogas, implementação do "Programa Segurança na Escola", que consiste na ampliação das rondas escolares, monitoramento dos espaços físicos, internos e externos das unidades, assim como seu entorno, garantindo maior segurança da comunidade escolar, além de programa de prevenção da violência contra à mulher.