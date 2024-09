A carreata, que começou na Orla do Fanchem e teve seu ponto final no bairro Pacaembu, foi a maior da história do município, segundo apoiadores - Divulgação

Publicado 20/09/2024 01:50

Em menos de 24 horas após divulgar em suas redes sociais, o deputado federal e candidato a prefeito de Queimados, Max Lemos, conseguiu reunir na quinta-feira (20/09) centenas de veículos em uma impressionante carreata que percorreu as principais ruas de Queimados. O evento contou com a presença dos candidatos da chapa e diversos colaboradores, todos de forma voluntária.

A carreata começou na Orla do Fanchem e teve seu ponto final no bairro Pacaembu, onde Max fez um discurso direcionado ao público presente, que incluía uma forte presença de mulheres, além de seus apoiadores e candidatos. Segundo organizadores e apoiadores, essa foi a maior carreata já realizada na história da cidade, destacando o engajamento popular com a chapa Max Lemos e Tuninho Vira Virou e seus representantes.

Juntos eles movimentaram a cidade, que parou para acompanhar a manifestação de apoio.

A mobilização atraiu olhares de toda a região. “É emocionante quando vemos o apoio da população. Divulgamos a carreata nas redes e veio aparecendo dezenas, centenas de carros com apoiadores. A cada bairro a carreata crescia, em uma energia contagiante. Estamos trabalhando com propostas, projetos para fazer a nossa cidade forte de novo, e as pessoas viram o quanto fizemos e continuamos fazendo por Queimados, por isso confiam que eu tenho experiência para fazer muito mais. A palavra que resume essa tarde é gratidão”, destacou Max Lemos.