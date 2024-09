o atual prefeito e candidato à reeleição Glauco Kaizer tem como vice Zaqueu Teixeira - Divulgação

Publicado 19/09/2024 00:28

Faltam poucas semanas para as eleições municipais, e o jornal O Dia vem fazendo uma série de entrevistas com os principais candidatos a prefeito, para que o eleitor possa fazer a melhor escolha sobre as propostas para as áreas da Educação, Saúde, Assistência Social, Obras, entre outras. Em Queimados foram feitas as mesmas perguntas para cada candidato, e as entrevistas foram divididas em duas matérias para cada um.



Nesta quarta-feira (18/09) conheceremos as propostas do atual prefeito e candidato à reeleição Glauco Kaizer, 50 anos, professor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) com Licenciatura em História, trabalha há mais de 24 anos no serviço público, sempre na defesa da educação pública de qualidade da cidade de Queimados. Para a reeleição tem como vice-prefeito Zaqueu Teixeira, delegado, ex-chefe de polícia civil e ex-deputado estadual.



1 - Vamos começar falando de Educação. As unidades educacionais dos municípios da Baixada Fluminense ficaram abaixo da meta determinada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2023. O índice, que varia de zero a 10, é uma importante referência para a elaboração e execução de políticas públicas ligadas à qualidade da educação. Queimados teve um desempenho de 4,4. Quais são os seus planos para reverter esta situação caso seja reeleito prefeito?

O município historicamente não tem alcançado bons resultados no IDEB. Desde 2009 os resultados do IDEB são inferiores às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação. A atual gestão, para atuar tecnicamente na raiz dos problemas de déficit de aprendizagem, implementou uma série de ações para melhorar a qualidade das atividades de ensino e a aprendizagem dos alunos. Dentre as diversas ações, podemos citar a contratação de professores, a implantação da Educação em Tempo Integral e, desde 2023, o Sistema de Acompanhamento do Desempenho da Aprendizagem dos nossos estudantes – SADEQ. Os resultados dessas ações já foram percebidos na edição do SAEB 2023.

Sabemos que o IDEB é resultado de dois indicadores – Aprendizagem e Fluxo Escolar. No tocante à aprendizagem, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, segmento que foi foco da atuação do SADEQ – Sistema de Acompanhamento do Desempenho do Estudante de Queimados - nosso desempenho melhorou 11,97% em relação ao resultado de 2021. A média de aprendizagem em Matemática saiu de 185,56 para 200,58. No caso de Língua Portuguesa, saiu de 177,35 para 192,73. Em relação a Nota Média Padronizada, o município saiu de 4,73, em 2021, para 5,30 em 2023, o que representa uma evolução de quase 12%. O resultado do IDEB só não foi melhor que o de 2021 em decorrência do fluxo, lembrando que em 2021 não houve reprovação por conta da pandemia, o que gerou um índice de desempenho mais favorável.

Neste segundo semestre, por meio do SADEQ, faremos mais uma avaliação diagnóstica com nossos alunos. A partir dos resultados dessa avaliação, novas ações corretivas serão realizadas, com atividades de reforço e de recomposição de aprendizagem. Outra ação que estamos implantando é a Política de Alfabetização, fruto da pactuação do município com o programa do Governo Federal - Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

O foco da atual gestão sempre foi o de corrigir os problemas que impactam na aprendizagem dos alunos, pois sabemos que o resultado do IDEB é consequência da qualidade da aprendizagem e da redução da evasão escolar. Somente assim conseguiremos resultados legítimos e consistentes.



2 - Outro ponto importante é a Educação Infantil. Segundo dados do IBGE de 2023, em relação ao percentual de atendimento em creches da população de 0 a 3 anos, Queimados apresentou um índice de 6,09%, abaixo da taxa mais recente do Brasil de 37,76%. Em relação ao percentual de atendimento em pré-escola da população de 4 a 5 anos, a cidade apresentou uma taxa de 59,75%, abaixo da média mais recente do Brasil de 89,95%. Quais são seus projetos para melhorar estes quadros?

O atendimento em creches é prioridade na nossa gestão, afinal, historicamente, Queimados tem apenas três creches (em 33 anos de emancipação). Em pouco mais de três anos, já inauguramos uma creche no bairro Três Fontes, estamos construindo a unidade do Paraíso e no Eldorado. Além disso, já temos aprovado através do NOVO PAC, o projeto para a construção da Creche Escola do Fanchem. Para o novo mandato, o objetivo é construir pelo menos mais quatro creches, onde o objetivo é ultrapassar a taxa nacional.



3 - Agora vamos falar sobre saúde. Queimados foi um dos seis piores do estado no ranking de Saúde Primária do Ministério da Saúde, divulgado em dezembro de 2023. Outro dado alarmante divulgado neste período mostra que Queimados está entre os cinco municípios do país com o maior número de pessoas infectadas pelo vírus HIV, segundo o último Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, ocupando o 3º lugar nesse ranking. E uma outra questão, levantada pelos moradores de Queimados, é sobre a falta de um hospital na cidade, tendo estes que recorrerem a outros municípios para atendimentos emergenciais. O que o candidato tem a dizer sobre estes dados e quais são as propostas para melhoria?

Quanto à Atenção Primária, a Gestão tem intensificado a reestruturação de Equipes de Saúde da Família, de acordo com a capacidade de atendimento de suas unidades. Já inauguramos duas unidades de atenção primária à saúde (Nova Cidade e Três Fontes), e a reforma da unidade de saúde do Valdariosa, com um aumento de 12 para 13 equipes. Em 2021, tínhamos uma cobertura de 35% e em 2023 chegamos a quase 42%. Nossa proposta é ampliar o número de equipes de forma gradativa com construção de mais unidades de saúde e reforma e ampliação das atuais, com o objetivo de chegar a 100% de cobertura no território. Estamos na fase final da construção de mais uma unidade de saúde (Vila das Mangueiras), além de estarmos construindo mais 03 unidades.

Sobre o ranking de HIV, descentralizamos a realização do teste rápido para as unidades de saúde da rede. Com essa medida melhoramos o acesso da população, e consequentemente, aumentamos a taxa de detecção e tratamento. Ações de prevenção e promoção, com distribuição de preservativos foram implementadas em toda a rede.

Hoje, para os atendimentos emergenciais em nosso município, temos contratualizado o Hospital Infantil 21 de Julho, para o atendimento das crianças, e a UPA – Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (estadualizada), para o atendimento dos adultos.

A proposta para o próximo mandato é construir um Hospital. Para tanto, estamos em uma luta incessante junto à Secretaria Estadual e Ministério da Saúde, para viabilizar recursos para construção e equipamentos.



4 - Vamos falar sobre segurança pública. Apesar de não ser um assunto de responsabilidade das prefeituras municipais, a violência será um dos desafios do futuro prefeito. De acordo com o Atlas da Violência 2024, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Queimados está entre as 20 cidades mais violentas do País, ocupando a 17ª colocação do ranking com maior número de homicídios por 100 mil habitantes. Quais são seus projetos para minimizar estes dados, caso seja reeleito?

O trabalho desenvolvido na segurança pública passa muito por uma ação do município em parceria com as policias militar e civil, mas só em lembrar que, em 2016, Queimados foi a cidade mais violenta do Brasil mostra que estamos no caminho certo. De 2016 pra cá, caímos 16 posições neste ranking, mas estamos longe de estarmos em números aceitáveis. Para esta área, trouxe para ser meu vice-prefeito Zaqueu Teixeira (delegado, ex-chefe de polícia civil e ex-deputado estadual), profundo conhecedor nesta área tão sensível. Com ele fizemos um pacto para que, no próximo mandato, não estejamos nem entre as primeiras 100 cidades mais violentas do Brasil. E isso passa pela implantação do Monitoramento de Segurança por Câmeras com leitura facial e de placas (para execução ainda este ano). Outra medida eficaz é o concurso da Guarda Municipal para aumentar o efetivo e a parceria com o estado para o fortalecimento do Segurança Presente e Proeis. Vale reforçar que, recentemente, o município recebeu reforço de dezenas de policiais militares aumentando, assim, a sensação de segurança em Queimados.