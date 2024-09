Max Lemos, deputado federal, foi secretário de estado de Infraestrutura e Obras, deputado estadual e prefeito de Queimados, reeleito com 93% dos votos válidos - Divulgação

Publicado 20/09/2024

O Jornal O Dia está fazendo entrevistas com os candidatos a prefeito sobre os desafios e projetos de cada município. Nesta sexta-feira (20/09) apresentamos a segunda parte da entrevista com Max Lemos, deputado federal, ex- secretário de estado de Infraestrutura e Obras, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Queimados, reeleito com 93% dos votos válidos. Max Lemos é novamente candidato a prefeito e tem o atual presidente da Câmara de Vereadores, Tuninho Vira Virou, como vice.



Nesta segunda parte, Max Lemos fala de projetos voltados para os jovens, esporte, cultura, geração de emprego e renda, assistência social, obras, infraestrutura, saneamento básico, habitação, entre outros.



1 - Para diminuir os índices da violência, coletivos e organizações locais querem que o poder público aposte em esporte, cultura, educação e emprego. Fale um pouco das suas propostas para estas áreas e as iniciativas voltadas para os jovens.



Para as áreas de educação e geração de emprego e renda, nós voltaremos a investir na capacitação profissional dos jovens e dos educadores, com programas de qualificação profissional, atendendo as necessidades do mercado de trabalho. Temos propostas para a implementação de programas de qualificação profissional alinhados as necessidades das industrias locais, além de oficinas de empreendedorismo e orientação vocacional, a partir do sexto ano, em todas as escolas da rede pública municipal.



Para a cultura e esporte já investimos muito nestas áreas em Queimados como prefeito e deputado estadual, e vamos voltar a investir. Como prefeito implantei o CEU, Centro de Artes e Esportes Unificados, no São Roque, com teatro, telecentro, biblioteca, quadra, além da reforma do campo, reformei o Teatro Metodista e a Vila Olímpica municipal, construí uma nova Vila Olímpica no bairro Palestra, além de pista de skate, e diversas praças, inaugurei o Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade (CELTI), com piscina aquecida, academia, salão de dança e sala de artesanato. E como deputado estadual levei investimento para a reforma completa do Campo Dom Bosco, com arquibancada, alambrado, vestiários, parquinho e sala para cursos.



Também trouxe para Queimados diversos investimentos como Deputado Federal, e é claro que vou implementar estes recursos na prefeitura. Destinei R$ 715 mil para desenvolvimento de atividades e apoio a programas e projetos de esporte amador, educação, lazer e inclusão social, além de 1 milhão para a implantação de cursos de tecnologia na Ponte Preta, e ainda consegui a inclusão no Novo PAC Seleções, junto ao ministro das Relações Institucionais, de um Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) e uma quadra poliesportiva.



Atrelado ao eixo da educação, que será responsável por capacitar e qualificar o jovem para o primeiro emprego, 20% das vagas das fábricas serão ocupadas por jovens e adultos de 18 a 30 anos. Também queremos implementar parceria com o sistema “S”, com o objetivo de qualificar os cidadãos queimadenses para a recolocação no mercado de trabalho.



Também pretendemos revitalizar a Praça dos Eucaliptos; desenvolver novas áreas de lazer, incluindo parques, quadras esportivas e centros comunitários; Investir em construção, reforma e adequação das quadras esportivas e áreas de lazer; retomar os festivais de teatro de inverno; recuperar o CEU São Roque, que hoje está abandonado; construir mais três vilas olímpicas; criar projetos esportivos para jovens, incluindo escolas de futebol, lutas, basquete, e outros esportes; organizar campeonatos e eventos esportivos para promover o esporte e a integração social; ampliar e descentralizar as atividades esportivas dos equipamentos públicos da cidade; Implementar atividades esportivas para os segmentos da juventude, deficientes físicos e terceira idade, nas praças e conjuntos habitacionais, em toda a cidade; criar quadras poliesportivas em diversos bairros, visando o desenvolvimento e bem-estar da população, bem como equipamentos de inclusão para os portadores de necessidades especiais; criar o programa "primeiro emprego" em convênio com indústrias e vagas para jovens aprendizes na prefeitura, além do cumprimento dos 12 compromissos assinados com a juventude, em evento que realizamos em junho deste anos.

2 - Agora vamos falar de assistência social e justiça de gênero. De acordo com o Mapa da Desigualdade, as situações mais agudas de pobreza estão entre a população

negra e as mães chefes de família. Em Queimados o percentual é de 78,3%. Quais são as suas propostas direcionadas para este público.



Nosso foco sempre foi trabalhar para os que mais precisam. Foi por isso que quando fui prefeito de Queimados construí e reformei os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), que são porta de entrada dos serviços para quem busca proteção social. E em nossa gestão dobramos o número de beneficiários do Bolsa Família.



Nossas propostas quando assumirmos a prefeitura novamente são buscar o fortalecimento dos programas de assistência social para famílias em situação de vulnerabilidade; garantir acolhimento e busca ativa das famílias vulneráveis; retomar as atividades do CRAS Valdariosa; Implementar politicas publicas para garantir os direitos de minorias, incluindo idosos e pessoas com deficiência; criar a Coordenadoria das Mulheres, visando o apoio social, médico, psicológico e educacional proporcionando a reinclusão na sociedade das pessoas em vulnerabilidade social; fortalecer as politicas de defesa dos direitos humanos e combate a discriminação; criar campanhas educacionais divulgando os direitos, obrigações e leis aos que os cidadãos estão submetidos, pertinentes a cada segmento, tais como conscientização racial, combate à violência de gênero, trânsito e vandalização do espaço público.



Além disso, queremos triplicar o número de beneficiados no Auxílio Queimadense, e aumentar em R$ 100,00 (cem reais) o valor do auxílio para a compra do botijão de gás; implementar um programa de renda mínima para famílias de baixa renda; apoiar iniciativas de empreendedorismo social e economia solidaria além de programas para redução do desperdício de alimentos e incentivar a doação para instituições de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, entre outras ações.



3 - Por fim, vamos falar de obras, infraestrutura e saneamento básico. De acordo com o Mapa da Desigualdade 2023, Queimados possui 85.7% de obras financiadas com recursos federais por meio do Orçamento Geral da União que estão paralisadas. Quais são seus projetos nestas áreas?



As pessoas costumam muito a me associar ao homem das obras, e este realmente foi um dos meus grandes focos em meus mandatos, pois quando fui prefeito levei saneamento para 43 bairros e pavimentação para mais de 500 ruas de Queimados, realizei a canalização e urbanização de trecho dos rios Abel e Camorim (orla do Fanchem), com construção de pontes e uma pista de caminhada. Como deputado estadual fui autor das indicações legislativas que levaram asfalto para diversos bairros, entre eles o Parque Olimpo e a Estrada das Piabas (Santa Rosa), que possibilitou um novo acesso à Rodovia Presidente Dutra. E como secretário de estado de Infraestrutura e Obras levei pavimentação para os bairros Jardim da Fonte e Eldorado; concluí o Inconfidência e levei obras de infraestrutura para os bairros Vila São João e Jardim do Trevo.



Em minha gestão como prefeito entreguei mais de 4 mil moradias nos bairros Valdariosa, Belmonte, Eldorado, São Jorge e Jardim da Fonte. Como deputado estadual, fui autor da Lei que instituiu o Programa Titula Rio, que garantiu a regularização fundiária, como títulos de propriedade, para milhares de famílias do estado. E como secretário de Infraestrutura e Obras criei o Casa da Gente, o maior programa habitacional das últimas décadas do estado; entreguei 29 apartamentos no bairro Eldorado; e reformei 1500 unidades habitacionais no bairro Valdariosa, além da reforma do Campo do D. Bosco, com arquibancada, vestiário, academia da Terceira Idade e duas áreas gourmet.



Como deputado federal uma das minhas primeiras ações foi solicitar ao Ministério das Cidades a conclusão das obras do Conjunto Residencial Dona Ivone e não parei de trabalhar um só dia neste propósito, resolvendo em definitivo, junto ao Ministério das Cidades,e hoje as obras estão sendo retomadas. Uma outra ação, logo em fevereiro de 2023, foi solicitar a retomada do projeto de construção do Hospital Geral de Queimados.



Na Câmara dos Deputados sou titular na Comissão Externa para acompanhar a conclusão das obras públicas paralisadas e presidente da Subcomissão Especial do Saneamento Básico e Déficit Habitacional. Mesmo ganhando as eleições em 6 de outubro eu vou continuar trabalhando muito como deputado federal até 31 de dezembro, e também vou, com a experiência que adquiri neste cargo e as parcerias, trabalhar para que obras paralisadas ou inacabadas no município possam ser concluídas.



E falando de obras, infraestrutura, urbanização e habitação,vamos retomar o programa de pavimentação de ruas com o objetivo de alcançar 100% das ruas asfaltadas. Vamos retomar o programa de canalização de rios. É fundamental canalizar os rios Abel e Camarim. Além da questão urbanística, acabará com os alagamentos e enchentes. Fizemos a Orla do Fanchem, agora faremos a orla da Ponte Preta. Também vamos criar praças, espaços de lazer e áreas verdes, ampliando as opções de bem-estar da nossa população.



Para a habitação e urbanização temos propostas de desconto no valor do IPTU, a partir de janeiro de 2025; desenvolvimento de projetos habitacionais, em parceria com o governo Estadual e Federal, para reduzir o deficit de moradias e regularizar areas ocupadas; melhoria da infraestrutura nos bairros da cidade, com foco em pavimentacao e iluminacao; além de priorizar a mobilidade urbana com a implantação de ciclovias, pistas de caminhada, academias populares e espaços temáticos por toda a cidade.



4 - Agora o espaço está aberto para falar de outros projetos que queira acrescentar que esteja planejando para Queimados.



São muitos, e já quero partir das ações que já deixamos encaminhadas como deputado federal. Eu sou autor do Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal em Queimados, e da PL Que Dispõe sobre a criação da Universidade Federal da Baixada Fluminense, com sede em Queimados. Também fiz uma indicação ao Ministro de Estado da Educação solicitando a Implantação de um Núcleo Avançado do Instituto Benjamin Constant para o município de Queimados, visando promover a inclusão e o desenvolvimento de pessoas com deficiência visual na região.



Também temos projetos para o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, como revitalização do Distrito Industrial, com incentivo à permanência e atração de empresas, e abertura de plantas logísticas; criação de políticas de incentivo para atrair grandes lojas e fomentar o comércio local, especialmente para micro e pequenos comerciantes; parcerias com instituições de ensino para oferecer cursos técnicos e profissionalizantes, estimulando a contratação de moradores locais; implementação de politicas de valorização do comércio local, entre outras.



Além disso, temos projetos para transparência na gestão e participação popular; programas para combate a alagamentos, manutenção e limpeza urbana; projetos para o meio ambiente, proteção animal, mobilidade urbana, tecnologia e inovação, turismo, e muitos outros.



Com a experiência que adquirimos ao longo destes anos nas gestões como prefeito, deputado estadual, secretário de estado e deputado federal, vamos fazer muito mais por Queimados e fazer nossa cidade forte de novo.