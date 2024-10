A caminhada, que aconteceu em diversos bairros, foi marcada por alegria e apoio popular - Divulgação

A caminhada, que aconteceu em diversos bairros, foi marcada por alegria e apoio popularDivulgação

Publicado 30/09/2024 23:13

O candidato a prefeito de Queimados, Max Lemos (PDT), mostrou mais uma vez sua força política ao reunir cerca de 3 mil pessoas em uma grande caminhada no sábado (29/09). O evento começou no bairro Paraíso, onde Max morou na infância, e se encerrou no Fanchem, arrastando uma multidão.

A caminhada foi marcada por apoio popular. Com discursos de otimismo e propostas voltadas para o desenvolvimento de Queimados, para a saúde e a redução da violência, o candidato agradeceu o apoio da população, que fez questão de acompanhá-lo durante todo o trajeto.



“A energia e o carinho do povo de Queimados me dão ainda mais força para seguir lutando por uma cidade melhor. Estamos na reta final e sinto que o povo quer mudança e progresso. Juntos, vamos vencer essa eleição e transformar Queimados em uma cidade de oportunidades para todos”, declarou Max.