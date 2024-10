As empresas Gardel e Fazeni serão responsáveis pela operação - Divulgação

Publicado 03/10/2024 15:35

Com o objetivo de facilitar o acesso às urnas no próximo domingo, 6 de outubro, os eleitores de Queimados terão direito a transporte público gratuito para exercer seu direito ao voto. O decreto que estabelece a suspensão da cobrança da tarifa foi publicado no Diário Oficial do município na terça-feira (01/10).

A operação será iniciada às 07h e encerrada às 20h e será totalmente gratuita a todos os

usuários. A autorização para suspensão da tarifa é para as empresas de ônibus Fazeni Transportes e Turismo Ltda e Gardel Turismo Ltda e se refere às linhas de ônibus Ponte Preta, Jardim da Fonte Via Circular, Jardim da Fonte Via Pau da Forca, Granja Alzira, Industrial, Santo Expedito, Valdariosa, Santa Rosa, Santa Rosa Via Laurindo Moreira, Santiago, Parque Olímpico, todas da Gardel, e Quebra Coco, Fanchem, Bairro do Carmo e Três Fontes, da Fazeni.

Ainda de acordo com o decreto, as linhas intermunicipais que servem o território do município de Queimados deverão seguir as diretrizes e comandos de seu respectivo órgão fiscalizador.