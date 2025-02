Região está recebendo obras de drenagem e contenção de encostas, além de pavimentação de ruas. - Foto/ Divulgação

Região está recebendo obras de drenagem e contenção de encostas, além de pavimentação de ruas.Foto/ Divulgação

Publicado 19/02/2025 09:09

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, avança com ações que reduzem os impactos de enchentes e deslizamentos na Baixada Fluminense, onde vivem mais de três milhões de pessoas. Do total de R$ 1,6 bilhão investido em projetos de drenagem e contenção de encostas em todo o estado, mais de R$ 800 milhões são destinados à Baixada Fluminense, com 23 intervenções já concluídas e em execução.

Em Queimados, as intervenções minimizaram os alagamentos nos bairros Vila São João e Valdariosa, que sofriam com enchentes frequentes. São 48 vias no município que receberam novo asfalto e drenagem, o que facilitou o acesso e garantiu mais segurança para os moradores.

"Os investimentos envolvem estudos, monitoramento, mapeamento e obras para contenções de encostas e drenagem que vão proporcionar condições mais dignas para a população, evitando danos e perdas provocados por alagamentos e inundações e tornando as cidades preparadas para lidar com as consequências das mudanças climáticas", explicou o governador Cláudio Castro.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, acrescentou que os investimentos vão além da melhoria urbana, representando segurança para quem vive nas áreas mais afetadas pelas chuvas.

"Melhorar a vida dos moradores da Baixada Fluminense, historicamente afetada pelas chuvas, é uma das prioridades do Governo Cláudio Castro. Essas obras evitam que famílias percam suas casas, seus bens e, principalmente, a tranquilidade nos períodos de chuva. Estamos atuando nas causas do problema para reduzir os impactos e garantir mais segurança para a população", afirmou Uruan Andrade.

Obras nos demais municípios da região

Em Nova Iguaçu, os bairros Austin, Miguel Couto, Valverde e São Francisco de Paula são beneficiados com obras que superam R$ 200 milhões. Além de drenagem, mais de 145 ruas recebem pavimentação, melhorando a circulação e evitando o acúmulo de água da chuva.

Um dos municípios mais afetados por enchentes, Duque de Caxias recebeu investimentos de R$ 134 milhões para reestruturação e macrodrenagem dos canais Caboclos, Vasquinho, Rui Barbosa e Canaã.

Em São João de Meriti, uma das cidades mais populosas da região, a secretaria também avança com obras de drenagem e pavimentação em 67 ruas nos bairros Grande Rio, Vila Zumira, Vila Jurandir e Conjunto Azul.

Além das ações para evitar alagamentos, o Estado executa intervenções em contenção de encostas, reduzindo os riscos de novos deslizamentos. Só em Nilópolis, foram concluídas 13 obras de contenção nos últimos dois anos, e novos projetos estão em fase de licitação. Já em Belford Roxo, o bairro Andrade de Araújo recebeu uma grande obra de contenção, com 22 metros de altura, o que equivalente a um prédio de sete andares. A conclusão da obra, em novembro de 2024, levou mais tranquilidade para os cerca de sete mil moradores do local.

Ainda na Baixada Fluminense, região que enfrenta desafios históricos com enchentes, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas realiza a implantação da rede de drenagem e pavimentação de 48 ruas em Japeri. As obras beneficiam moradores dos bairros Nova Belém, Santa Amélia, Jardim Delamare e Engenheiro Pedreira.

Moradores aprovam melhorias

A aposentada Lindaura Diniz contou que sempre que chovia sua casa era invadida pela água do Canal do Abel, no Bairro de Austin, em Nova Iguaçu.

"Passamos por duas enchentes antes da obra e perdemos tudo. Foi muita tristeza. Depois da obra, a água começou a correr mais rápido e, mesmo com os temporais, não subiu mais. Agora, a gente tem paz", relatou Lindaura.

A dona de casa Cássia Cristina Rosa da Costa, que teve parte de sua casa atingida por deslizamento durante as chuvas do ano passado, disse que passou a dormir melhor após a obra de contenção.

"Agora não vou mais ter medo de um barranco desabar sobre minha casa. Me sinto muito aliviada e grata por essa obra", comenta Cássia.