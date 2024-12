Unidade oferece 300 vagas em sete cursos para diversas idades - Divulgação

Publicado 02/12/2024 20:31

Os moradores de Queimados que se inscreveram para os cursos gratuitos na Casa da Inovação Ziraldo devem estar atentos. A Secretaria de Projetos Especiais e Gestão de Convênios da Prefeitura divulgou nesta segunda-feira (02/12) a lista de sorteados e do cadastro reserva para as vagas do terceiro ciclo. Os resultados do sorteio das novas turmas podem ser conferidos no link

Os sorteados deverão efetivar a matrícula diretamente na Casa da Inovação entre terça-feira (03/12) e quarta-feira (04/12). De acordo com os coordenadores, caso o inscrito não tenha sido sorteado, mas ocorram desistências, os técnicos da Casa da Inovação entrarão em contato para um novo chamamento.

Os cursos oferecidos pela instituição são: Introdução à Robótica, Criação de Aplicativos, Inclusão Digital 50+, Digital Influencer, Programação de Games, Marketing Digital e Introdução ao Mundo Digital e Pacote Office, para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. As aulas acontecem duas vezes por semana.