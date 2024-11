Entrada de Queimados, com acesso à Rodovia Presidente Dutra - Divulgação

Entrada de Queimados, com acesso à Rodovia Presidente DutraDivulgação

Publicado 25/11/2024 14:17

Queimados completa 34 anos de emancipação política-administrativa nesta segunda-feira (25/11), sendo feriado na cidade. A prefeitura divulgou a programação em comemoração à data, que inclui homenagens solenes e religiosas.

Nesta segunda-feira, às 19h, haverá culto evangélico na Igreja Assembleia de Deus localizada na estrada do Lazareto, 618, no bairro Nossa Senhora da Glória. Já na terça-feira (26), também às 19h, será realizada uma missa na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na rua Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, 424, no bairro Pacaembu. Na quarta-feira, (27), às 18h30, acontecerá sessão solene na Câmara Municipal, na Rua Heloisa, 22, no Centro do município. Não houve divulgação de outras festividades.

História

Pesquisadores afirmam que Queimados ganhou este nome

Segundo a história, a origem do nome de Queimados deve-se à morte de milhares de operários chineses, que trabalhavam na construção da extensão dos trilhos da Estrada de Ferro D. Pedro II. Os operários foram vítimas de malária e epidemias de cólera. Uma vez que os chineses tinham por costume queimar os seus mortos, este costume criou entre os populares, que tinham que passar pelo local onde os corpos haviam sido queimados, a seguinte forma de indicar o caminho: "vou pela estrada dos queimados", o que acabou por nomear o local.

Em 1944 Queimados passou a ser o 2º Distrito de Nova Iguaçu. E em 25 de novembro de 1990 Queimados se emancipou de Nova Iguaçu após diversos movimentos políticos e um plebiscito, quando a população disse sim à emancipação. Nas eleições municipais de 1992 Jorge Cesar Pereira da Cunha mais conhecido como Dr. Jorge foi eleito prefeito da cidade e assumindo em 1º de Janeiro de 1993. Após isso, mais cinco prefeitos ocuparam o cargo desde a fundação.

A cidade é conhecida pela estação ferroviária, e por seu distrito industrial, localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, fundado em 1976 durante a administração do seu antigo município Nova Iguaçu.