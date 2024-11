A renovação para manter o estudante na mesma unidade de ensino ocorrerá de 2 a 31 de janeiro de 2025 - Divulgação

A renovação para manter o estudante na mesma unidade de ensino ocorrerá de 2 a 31 de janeiro de 2025Divulgação

Publicado 07/11/2024 17:28

A Prefeitura de Queimados divulgou nesta quinta-feira (07/11) o calendário para renovação, novas matrículas e transferências para o ano letivo de 2025. A partir de 2 de janeiro começa o período de renovação nas unidades escolares e matrículas novas para creche, pré-escola e ensino fundamental, matrículas para prioritários (Pessoas com Deficiência) e para as creches conveniadas. Confira o calendário completo.



Renovação de matrículas:

A renovação para manter o estudante na mesma unidade de ensino ocorrerá de 2 a 31 de janeiro de 2025. O responsável pela matrícula deve ir até a unidade escolar para realizar a confirmação e atualizar os documentos.



Novas Matrículas:



Para Creche, Pré-escola e Ensino Fundamental, as matrículas para prioritários (Pessoas com Deficiência) e para as creches conveniadas serão a partir de 2 de janeiro. Para os demais, o período começa em 8 de janeiro. A pré-matrícula será feita pelo site da Prefeitura de Queimados (www.queimados.rj.gov.br).



Para Educação de Jovens e Adultos (EJA), as inscrições para o primeiro semestre ocorrerão de 8 de janeiro a 2 de maio de 2025. Para o segundo semestre, o período será de 1 de julho a 3 de outubro de 2025. A pré-matrícula também será realizada pelo site da Prefeitura de Queimados (www.queimados.rj.gov.br).



Transferência interna:



Para transferências entre unidades da rede municipal e instituições conveniadas, a primeira etapa ocorrerá de 2 de janeiro a 21 de maio de 2025. A segunda etapa será de 2 de junho a 31 de outubro de 2025. A solicitação de transferência deve ser feita pelo site da Prefeitura de Queimados (www.queimados.rj.gov.br).



Transferência externa:



Para transferências entre sistemas e redes de ensino diferentes, o período será:



Para Creche, Pré-escola e Ensino Fundamental, as transferências para prioritários (Pessoas com Deficiência) e para as creches conveniadas começarão em 2 de janeiro. Para os demais, será a partir de 8 de janeiro.



Para EJA, as transferências para o primeiro semestre ocorrerão de 8 de janeiro a 2 de maio e para o segundo semestre de 1 de julho a 3 de outubro de 2025.