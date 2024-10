Duas pessoas foram presas com 1418 pinos de cocaína, 1286 pedras de crack e 69 trouxinhas de maconha - Divulgação / 24º BPM

Publicado 18/10/2024 13:08

Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar realizaram ação nas comunidades São Simão e Caixa D´água na quinta-feira (17/10). Durante as buscas duas pessoas foram presas com 1418 pinos de cocaína, 1286 pedras de crack e 69 trouxinhas de maconha.

O material entorpecente foi contabilizado pelos agentes. “Foram apreendidos 1.286 pedras de crack de R$ 20, 1418 pinos de cocaína de R$ 30 e 69 trouxinhas de maconha de R$ 50, totalizando uma perda no tráfico de R$ 71.710”, explicou o comandante do 24º BPM, Ten Cel PM Perry Souza Azeredo.

Os acusados e todo o material foram conduzidos para a 55ª DP. Após apreciação, ambos os acusados, um de 19 e outro de 20 anos, foram ouvidos e liberados. Os policiais destacaram que não houve perícia nas drogas.