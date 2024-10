Glauco Kaizer venceu a eleição - Divulgação

Publicado 06/10/2024 20:37

O prefeito de Queimados, Glauco Kaizer (União), foi reeleito neste domingo (06/10) com 49,13% dos votos, contra 42,62% de Max Lemos (PDT). Fabio Sperendio (Republicanos) ficou com 4,74% e Alexandre Carvalho (Novo) com 3,50%. Glauco Kaizer tem como vice-prefeito Zaqueu Teixeira, delegado, ex-chefe de polícia civil e ex-deputado estadual.

A eleição em Queimados foi equilibrada entre os principais candidatos, e a porcentagem dos votos refletiu a disputa voto a voto.

Professor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) com Licenciatura em História, Glauco Kaizer, 50 anos, mora em Queimados desde os seis meses de idade e trabalha há mais de 24 anos no serviço público, sempre na defesa da educação pública. No atual mandato (2021-2024), Glauco Kaizer enfrentou desafios significativos, incluindo a pandemia de COVID-19 e a retomada de obras inacabadas.