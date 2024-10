Max Lemos vence com 46% em Queimados. Pesquisa registrada no TSE tem um nível de confiança de 95% - Divulgação

Max Lemos vence com 46% em Queimados. Pesquisa registrada no TSE tem um nível de confiança de 95%Divulgação

Publicado 03/10/2024 21:24

Pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Queimados (RJ) divulgada nesta quinta-feira (3) mostra Max Lemos (PDT) com 46% e Glauco Kaizer (União Brasil) com 35%. O levantamento foi realizado com 800 entrevistados, entre os dias 30 de setembro e 1 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-02085/2024, tem um nível de confiança de 95%.

O resultado foi constatado no cenário estimulado, quando uma lista com os possíveis candidatos é apresentada aos eleitores. No resultado completo, Max (PDT) aparece com 46%, Glauco Kaizer (UB) com 35%, Fabio Sperendio (Republicanos) 6%, Alexandre Carvalho (Novo) 6%. Nulo/Branco 3%, Não sabe/Não respondeu 4%.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não cita os nomes dos políticos, Max tem 35%, Glauco Kaizer 26%, Fabio Sperendio 3%, Alexandre Carvalho 3%, outros 2%. Nulo/Branco 12%, Não sabe/Não respondeu 19%.