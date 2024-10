Rian Delaia, criador da Rede Comunicar! e demais estudantes de jornalismo da UFRRJ coordenadores do projeto - Divulgação

Publicado 03/10/2024 19:16

Com o objetivo de fazer uma ampla cobertura jornalística das eleições para as prefeituras dos 13 municípios da Baixada, um grupo de alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) se organizou e vai publicar notícias em tempo real sobre o pleito. A ideia é da Rede Comunicar!, um projeto criado pelos próprios estudantes em 2023.

“A proposta tem o objetivo de permitir que os eleitores da Baixada Fluminense tenham acesso a informações confiáveis sobre as eleições de cada cidade da região. A meta é produzir conteúdo de qualidade, com linguagem acessível para os eleitores. Assim, a Rede visa garantir um entendimento mais claro das dinâmicas eleitorais e incentivar a participação cívica ativa nesse momento. A cobertura será uma produção isenta e abrangente das eleições na região e irá acompanhar a apuração dos votos em todos os 13 municípios que compõem a Baixada. Além disso, os moradores receberão as notícias em tempo real, assim que houver o resultado da eleição dos prefeitos e da nova composição das câmaras de vereadores. Vamos informar o público da Baixada Fluminense, que merece uma produção de nível profissional e confiável. Com essa cobertura, nós cumprimos o nosso papel como estudantes de Jornalismo numa universidade pública na Baixada Fluminense", explicou Rian Delaia, criador da Rede Comunicar! e um dos coordenadores do projeto das eleições.

A cobertura eleitoral realizada pela Rede Comunicar! acontecerá nas redes sociais do próprio projeto. Os interessados deverão acessar a página no Instagram @redecomunicar_

A Baixada Fluminense é composta por 13 municípios: Nova Iguaçu, Queimados, Paracambi, Japeri, Nilópolis, Itaguaí, Mesquita, Belford Roxo, Duque de Caxias, São João de Meriti, Magé, Guapimirim e Seropédica, onde é localizado o campus sede da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Na região vivem mais de 3,5 milhões de habitantes e há problemas em diversos serviços essenciais como saneamento básico, saúde, segurança, entre outros.