Dos 17 que ocuparão as cadeiras da Casa Legislativa a partir do próximo ano, apenas oito conseguiram se reelegerDivulgação

Publicado 06/10/2024 23:17

A população de Queimados que foi às urnas neste domingo (06/10) promoveu uma verdadeira renovação na Câmara de Vereadores. Dos 17 que ocuparão as cadeiras da Casa Legislativa a partir do próximo ano, apenas oito conseguiram se reeleger.

A maior parte da Câmara de Vereadores de Queimados foi renovada, mas muitos mantiveram a preferência dos eleitores. João Pedro Lemos (PDT), sobrinho do ex-prefeito e atual deputado federal, Max Lemos, foi reeleito com 1.956 votos, sendo o primeiro colocado. Em segundo lugar ficou Branco Vira Virou (PP), filho do atual presidente da Câmara, Tuninho Vira Virou, com 1.907 votos. Professor Nilton Moreira Cavalcante (União) foi reeleito com 1.869 votos. E em quarto lugar ficou o novato Felipe Carvalho (PSDB), afilhado político de Max Lemos.

A única mulher a ocupar a cadeira de vereadora nos próximos quatro anos será Cíntia Batista (Avante), reeleita com 1.093 votos.

Confira a listagem completa de acordo com o número de votos:

João Pedro Lemos (PDT) - 1.956 votos (reeleito)

Branco Vira Virou (PP) - 1.907 votos

Prof Nilton Moreira Cavalcante (União) - 1.869 votos (reeleito)

Felipe Carvalho (PSDB) - 1.817 votos

Professor Renan (MDB) - 1.774 votos

Victor Vianna (PDT) - 1.672 votos

Thomas da Padaria (União) - 1.578 votos (reeleito)

Professor Castelano (PT) - 1.546 votos

Julio Boi (PMB) - 1.338 votos (reeleito)

François (Solidariedade) - 1.260 votos

Wilsinho de Três Fontes (MDB) - 1.241 votos (reeleito)

Rogerinho do Salão (Solidariedade) - 1.183 votos (reeleito)

Paulo Bernardo (PDT) - 1.149 votos

Cíntia Batista (Avante) - 1.093 votos (reeleito)

Paulinho Tudo A Ver (Pode) - 1.073 votos (reeleito)

Junior Rodrigues (PMB) - 1.071 votos

Jackson Abençoado (DC) - 924 votos