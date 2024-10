Caminhada aconteceu no Centro e em diversos outros bairros de Queimados - Divulgação

Publicado 05/10/2024 21:31

Centenas de pessoas acompanharam o último caminhadão de Max Lemos e Tuninho Vira Virou pelos bairros de Queimados neste sábado (05/10). Durante o percurso o candidato a prefeito, que já governou o município por duas vezes, reeleito com 93% dos votos, destacou sua liderança em pesquisa divulgada na última quinta-feira (03), onde ele aparece com 46% dos votos. A pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Queimados foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02085/2024.

“Eu quero agradecer imensamente aos meus amigos e minhas amigas que sempre confiaram no trabalho que desenvolvemos juntos para resgatar a nossa cidade. Foi uma campanha limpa, pautada em propostas e projetos para que Queimados volte à rota do desenvolvimento, com educação e saúde de qualidade, segurança, geração de emprego e renda para as famílias e moradia digna para quem mais precisa. Esta multidão que nos acompanhou e os moradores que vieram nos abraçar e nos cumprimentar reflete o apoio e a gratidão de tudo que realizamos, mas sou eu quem agradece por tanto carinho e a pesquisa reflete toda essa confiança em nosso trabalho”, disse Max Lemos.

A pesquisa foi realizada com 800 entrevistados entre os dias 30 de setembro e 1 de outubro. No cenário estimulado, quando uma lista com os possíveis candidatos é apresentada aos eleitores, Max (PDT) aparece com 46%, Glauco Kaizer (UB) com 35%, Fabio Sperendio (Republicanos) 6%, Alexandre Carvalho (Novo) 6%. Nulo/Branco 3%, Não sabe/Não respondeu 4%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.