As entregas do novo lote do Cartão Recomeçar acontecem entre os dias 15/10 a 22/10, em dois horários: 9h às 11h e de 13h às 16h - Divulgação

Publicado 14/10/2024 21:43

A Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, entrega a partir desta terça-feira (15/10), às 9h, os novos lotes do Cartão Recomeçar para mais de 700 famílias vítimas da chuva. A entrega será feita na sede da secretaria, que fica na rua Otília, 1496, Vila do Tinguá - na rua do Fórum. Para saber se está entre os contemplados, o morador deve verificar se o seu nome consta no site www.queimados.rj.gov.br

O cartão só poderá ser retirado mediante apresentação de documento original com foto, além de CPF e comprovante de residência. O Cartão Recomeçar, do Governo do Estado, é pago em parcela única de R$ 3 mil e ajuda as pessoas a superar os danos causados pelas chuvas. O beneficiário pode usar como um cartão de débito ao comprar móveis, eletrodomésticos da linha branca e material de construção.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, as entregas acontecem entre os dias 15/10 a 22/10, em dois horários: 9h às 11h e de 13h às 16h. Confira aqui se foi contemplado e o dia e horário para retirada do cartão. O primeiro lote do cartão foi entregue em junho deste ano.