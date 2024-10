ideal para as condições das estradas rurais, o novo veículo consegue transportar até 15 alunos - Divulgação /Prefeitura de Queimados

ideal para as condições das estradas rurais, o novo veículo consegue transportar até 15 alunosDivulgação /Prefeitura de Queimados

Publicado 11/10/2024 13:01

O transporte escolar em Queimados, na Baixada Fluminense, foi reforçado com a aquisição de mais um veículo. A rede municipal de educação agora conta com um novo ônibus destinado a atender os alunos da zona rural, que é equipado com tração nas quatro rodas (4x4), ideal para as condições das estradas rurais. O veículo consegue transportar até 15 alunos.

De acordo com informações da prefeitura de Queimados, o Marruá foi adquirido por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), com um investimento de R$ 667 mil. "Quando assumi a Prefeitura, em 2021, a cidade não contava com nenhum veículo disponível para o transporte escolar. Adquirimos novos veículos e, além disso, reformulamos as rotas para atender todas as escolas. Um exemplo é o bairro Fazendinha, onde os alunos, antes da implantação da linha escolar, precisavam caminhar mais de sete quilômetros para chegar à escola. Também criamos novas rotas nos bairros Vila São João e Camões", destaca o prefeito Glauco Kaizer.

O novo veículo atenderá inicialmente os alunos da Escola Municipal José de Anastácio. “Essa é uma estratégia essencial para garantir os direitos de todos. Temos agora um ônibus adequado para atender nossos alunos da rede municipal. Planejamos adquirir mais veículos como este para outras regiões. Isso demonstra nossa responsabilidade com a educação pública e o respeito aos nossos alunos e alunas, garantindo o acesso deles às escolas. Afinal, é impossível realizar educação de qualidade sem transporte", ressalta o secretário municipal de Educação, André Monsores.