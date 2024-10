As oficinas são gratuitas e o único requisito para inscrição é ter mais de 16 anos - Divulgação / Prefeitura de Queimados

Publicado 14/10/2024 21:06

Quem deseja aperfeiçoar ou aprender novas habilidades, a Casa da Inovação de Queimados está oferecendo quatro oficinas de capacitação para o mercado de trabalho. As atividades incluem criação e apresentação de slides, edição de vídeos, ferramentas digitais e criação de documentos. As inscrições estão abertas até o dia 26 de outubro pelas redes sociais da Prefeitura. Ao todo, são 108 vagas.As oficinas são gratuitas e o único requisito para inscrição é ter mais de 16 anos, sem a necessidade de levar qualquer equipamento. Segundo a organização, a oficina de edição de vídeos capacitará os participantes na criação e edição de vídeos com o uso de técnicas práticas. A oficina de criação de documentos ensinará funções básicas e intermediárias, como formatação, inserção de imagens e tabelas, entre outras.A oficina de ferramentas digitais ajudará os participantes a utilizar corretamente sites, aplicativos, e-mail, armazenamento em nuvem, redes sociais, aplicativos bancários e do Governo Federal (Gov.br). A quarta atividade será voltada para criação e apresentação de slides. As oficinas acontecerão na Casa da Inovação - Ziraldo (no final da Praça dos Eucaliptos), no Centro.De acordo com a Secretária Municipal de Projetos Especiais e Gestão de Convênios, Dayane Aragoso, o principal objetivo é que os alunos aprendam de maneira prática: "Essas atividades têm dois pontos muito importantes. Primeiro, serão bastante práticas; queremos que os alunos saiam daqui não apenas com conhecimento, mas dominando a ferramenta. O segundo ponto é a questão de tempo, pois vamos ensinar novas habilidades em um único dia", destaca.Oficina: Edição de VídeosData/horário: 25/10 - 15h às 17hInscrição: Link edição de vídeo Oficina: Google Docs na Prática: Criação de Documentos EficientesData/Horário: 25/10 - 18h às 20hInscrição: Ling Google Docs na prática Oficina: Ferramentas DigitaisData/Horário: 26/10 - 9h às 11hInscrição: Link Ferramentas Digitais