Podem se inscrever crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que sejam residentes ou estejam matriculados em alguma instituição de ensino de Queimados - Divulgação /Prefeitura de Queimados

Publicado 05/11/2024 15:49

A Casa da Inovação Ziraldo, de Queimados, abriu nesta terça-feira (5/11) inscrições para sete cursos gratuitos com foco em inovação e novas tecnologias. São cerca de 300 vagas disponíveis para crianças, jovens, adultos e idosos. As inscrições devem ser feitas pelo site www.queimados.rj.gov.br até o dia 13 de novembro.Os cursos oferecidos pela instituição são: Introdução à Robótica, Criação de Aplicativos, Inclusão Digital 50+, Digital Influencer, Programação de Games, Marketing Digital e Introdução ao Mundo Digital e Pacote Office. As aulas acontecem duas vezes por semana. A inscrição não garante a vaga no curso selecionado. Um sorteio público será realizado no dia 22 de novembro.Podem se inscrever crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que sejam residentes ou estejam matriculados em alguma instituição de ensino de Queimados. Os públicos prioritários são: pessoas com deficiência, estudantes de escolas públicas de Queimados, beneficiários de programas sociais e pessoas que se autodeclararem pretos ou pardos.Para quem não consegue se inscrever pelo site, as inscrições podem ser feitas presencialmente na Casa da Inovação Ziraldo (Rua Hortência, nº 6 – Centro), das 8h às 20h.Programação de Aplicativos TeensPré-requisito: ter de 12 a 17 anosTurno: TardeProgramação de AplicativosPré-Requisito: ter a partir de 18 anosTurno: TardeCriação de Games KidsPré-Requisito: ter de 8 a 14 anosTurno: Manhã ou TardeCriação de Games TeensPré-requisito: ter de 15 a 29 anosTurno: Tarde