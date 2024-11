Inscrições podem ser feitas presencialmente na Vila Olímpica, na Av. Maracanã, s/n, bairro Pacaembu - Divulgação

Publicado 31/10/2024 23:12

Estão abertas em Queimados as novas inscrições para aulas de futebol na Vila Olímpica Barnabé dos Santos, no Pacaembu. As oportunidades são para crianças de 8 a 14 anos. O prazo termina em 8 de novembro.

Para se inscrever, basta acessar o link disponível na bio do Instagram da Prefeitura de Queimados ou de forma presencial na Vila Olímpica, localizada na Av. Maracanã, s/n, bairro Pacaembu, munido dos seguintes documentos: RG e CPF do responsável e do aluno; laudo médico do aluno de até 30 dias; comprovante de residência em nome do responsável.