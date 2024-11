A estatal começou a retomar, de forma gradativa, a produção de água tratada na ETA Guandu - Divulgação

A estatal começou a retomar, de forma gradativa, a produção de água tratada na ETA GuanduDivulgação

Publicado 05/11/2024 17:26

A Cedae informou que finalizou, às 10h desta terça-feira (05/11), o reparo no sistema de bombeamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, sob sua gestão. No final da tarde de ontem (04/11), devido a um vazamento na unidade, a estatal precisou reduzir a produção de água para menos de 20% da capacidade, afetando o abastecimento em Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias e Rio de Janeiro.



Com o término do conserto, a estatal começou a retomar, de forma gradativa, a produção de água tratada na ETA Guandu. Assim que a unidade atingir 100% de sua capacidade produtiva, o abastecimento nas regiões afetadas entrará em processo de normalização, que ocorre gradualmente, em 72 horas, podendo levar mais tempo nas pontas das redes de distribuição, áreas elevadas e nos locais onde forem detectadas ocorrências durante o período.



A concessionária orienta os seus clientes a manterem a água de cisternas e caixas d’água reservada para as atividades prioritárias, até a regularização do fornecimento, e reforça que segue à disposição para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp, através do 0800 195 0 195.

Manutenção anual preventiva do Sistema Guandu é adiada para 26 de novembro



Após reunião do Conselho do Sistema de Fornecimento de Água (CSFA), a manutenção anual preventiva do Sistema Guandu foi adiada para o dia 26 de novembro. O serviço estava agendado para a próxima quinta-feira (7/11).



Devido ao reparo emergencial realizado em elevatória de água tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, concluído nesta terça-feira (5/11), a Cedae, em reunião nesta manhã com as concessionárias de distribuição de água, Agenersa e Instituto Rio Metrópole (IRM), decidiu pela postergação para que o abastecimento da população não fosse mais afetado.