O público contará com performances de dança no palco e na pista, além do melhor do charme e do hip hop nacional e internacionalDivulgação / redes sociais

Publicado 22/11/2024 00:53

Queimados vai receber no sábado (23/11) o Baile Black Bom. A partir das 17h, na Praça dos Eucaliptos, no Centro do município, os amantes do gênero poderão aproveitar a Banda Black cantando clássicos nacionais e internacionais, DJ com o melhor do Charme e Hip Hop, além de performances de dança no palco e na pista. O evento gratuito tem o apoio da prefeitura e encerra a Semana da Consciência Negra na cidade.

Os organizadores do Baile Black Bom convidam para a Celebração do Novembro Negro com a versão completa do Baile com DJ e banda ao vivo - um formato que conquistou todo o Brasil, emocionando os amantes da Black Music. Além do Aulão de Charme para Iniciantes e a performance do coletivo Black Bom em Movimento.

Os participantes poderão embarcar em uma viagem no tempo da Black Music desfrutando de releituras ao vivo dos maiores clássicos do gênero executados pela banda Consciência Tranquila. O baile dançante celebra o Movimento Black Rio desde o Soul dos anos 70 até o R&B e Hip Hop atuais, trazendo em seu repertório grandes nomes da Black Music mundial como Michael Jackson, Heatwave, Funkadelic, Tim Maia, Lauryn Hill, Bruno Mars, Beyoncé, Jair Rodrigues, Snoop Dogg, entre outros.

História

Criado em 2013, o Baile Black Bom é uma Ocupação Cultural do espaço urbano para a valorização da cultura negra nascido no Quilombo Pedra do Sal, região portuária do Rio de Janeiro. Além da música a programação traz uma feira cultural negra, capacitação para afro empreendedores e atividades culturais. O projeto arrasta multidões mensalmente levando cultura gratuita para as ruas do Rio de Janeiro.