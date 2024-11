A natação é considerada uma atividade física completa e indicada para todas as idades, segundo especialistas - Divulgação

Publicado 13/11/2024 23:22

A Vila Olímpica de Queimados está com inscrições abertas para turmas de natação para adultos. Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos. Os interessados podem se inscrever presencialmente até quinta-feira (14/11), das 9h às 16h na Vila Olímpica Barnabé dos Santos, na avenida Maracanã, s/n, no bairro Pacaembu, ou ainda através do link https://form.respondi.app/svUQGzOh até o próximo domingo (17).

De acordo com especialistas, a natação é indicada para todas as idades e é uma atividade física completa que pode trazer muitos benefícios para adultos, como o fortalecimento muscular, melhora da saúde cardiovascular, aumento da capacidade respiratória, flexibilidade, melhoria da qualidade do sono, reabilitação física e na prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol alto e problemas respiratórios.