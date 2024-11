Evento gratuito conta com palestras e painéis com renomados profissionais da área jurídica - Divulgação

Publicado 23/11/2024 13:48

"Reforma do Código Civil e os aspectos do Direito das Famílias". Este é o tema central do 1º Congresso de Direito Privado da Baixada Fluminense, que está acontecendo neste sábado (23/11) no Teatro Metodista de Queimados. O evento gratuito conta com palestras e painéis com renomados profissionais da área jurídica.

De acordo com os organizadores, o evento é uma excelente oportunidade para advogados e estudantes de direito da região se atualizarem sobre as recentes transformações no Código Civil e seus impactos nas áreas do direito das famílias e sucessões.

A iniciativa foi idealizada pela Escola Superior da Advocacia da OAB/Queimados, em parceria com a Universidade Estácio de Sá – Campus/Queimados, e contou com a organização do Presidente da OAB/Queimados, Alexandre Fontes, a Diretora da ESA Daniela Carvalho, a advogada e presidente da Comissão OAB/Mulher, Marcela Vasconcellos, o advogado, professor e coordenador do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá Campus Queimados/RJ, Junior Assis, a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Estácio, Amanda Passos, e do advogado do NPJ da Estácio Queimados, Jean Santos.

Confira a programação completa:

08h – Credenciamento

09h – Composição da 1ª Mesa de Autoridades

10h – Palestra: Transformações na Legislação Civil: Uma Visão e reflexão sobre as principais mudanças

Palestrante: Carmen Carolina, advogada, Mestre em Direito, Especialista em Direito das Famílias e Sucessões, Professora Universitária e Coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unigranrio. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Especial de Educação da OAB/RJ - Nova Iguaçu e Mesquita.

11h – Palestra: Novas Perspectivas no Direito de Sucessões: Atualizações e Desafios

Palestrante: Júlio Faustino, advogado especialista em Direito das Famílias e do Trabalho, Professor Universitário e Ex-Coordenador Jurídico na Policlínica Odontológica da Unigranrio.

12h – Intervalo para Almoço

13h30 – Mediação: Marcela Vasconcellos

14h – Palestra: Direitos e Obrigações no Direito das Famílias: Aspectos Jurídicos e Sociais

Palestrante: Sylvia Drummond, advogada, Professora da EMERJ, FEMPERJ, FESUDEPERJ, entre outras. Coordenadora pedagógica da Escola Drummond de Advocacia e Membro do IBDFAM, IAB, e ABA/RJ.

15h30 – Painel II: Reflexos da reforma na prática da advocacia

Palestrante: Gabriela Ornellas, advogada, Analista Processual da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Pós-graduada em Direito Público e Privado, e em Processo Civil.

16h – Palestra: A Proteção dos Direitos Fundamentais no Novo Código Civil: Avanços e Limitações

Palestrante: Jeison Anders Tavarez, Juiz no Estado do Rio de Janeiro, ex-membro do Tribunal de Justiça de Roraima, com experiência em Direito Civil, Processual Civil, Penal, entre outros. Titular da 1ª Vara Cível de Queimados/RJ.