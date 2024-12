Além de homenagear os servidores, Tuninho Vira Virou apontou os avanços na Câmara durante sua gestão. - Foto/ Divulgação

Além de homenagear os servidores, Tuninho Vira Virou apontou os avanços na Câmara durante sua gestão.Foto/ Divulgação

Publicado 18/12/2024 19:29 | Atualizado 18/12/2024 19:30

A Câmara Municipal de Queimados realizou, na terça-feira (17), a última sessão de 2024, marcada pela despedida do presidente Antônio Chrispe de Oliveira, o Tuninho Vira Virou, do Parlamento. Durante o ato, todos os servidores da Casa foram homenageados com moções de aplausos, destacando sua dedicação ao longo do ano.

Tuninho encerrou sua gestão apontando os avanços como presidente, inicialmente interino (novembro de 2023 a janeiro de 2024) e posteriormente eleito (janeiro a dezembro de 2024).

"Nossa administração foi pautada pela valorização dos servidores, eficiência administrativa e transparência no uso dos recursos públicos. Entre as realizações destacamos as medidas voltadas à melhoria das condições de trabalho, incentivo à capacitação profissional e um diálogo constante com os servidores, consolidando uma relação de respeito e valorização. Além disso, priorizamos a transparência, com a publicação de dados acessíveis sobre despesas e decisões administrativas, reforçando a confiança da população no Legislativo", destacou.

Candidato a vice-prefeito nas eleições deste ano, Tuninho deixa a Câmara, mas a tradição da família continua, com a eleição de seu filho, Branco Vira Virou, como vereador. "Nossa trajetória à frente do Legislativo foi marcada pelo compromisso com uma administração responsável e próxima da sociedade, fortalecendo o papel da Câmara Municipal no desenvolvimento de Queimados", completou Tuninho.