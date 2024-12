Encontro reuniu vereadores da base governista e da oposição - Divulgação

Publicado 10/12/2024 13:55 | Atualizado 10/12/2024 14:07

Antes mesmo da diplomação dos eleitos para o próximo pleito, que acontecerá nesta terça (10/12), os vereadores eleitos de Queimados participaram de encontro de articulação sobre a presidência da Câmara. O vereador Thomas da Padaria, um dos nomes apontados para presidir a Casa, deu um passo decisivo rumo à presidência: reuniu, em um almoço, 15 dos 17 vereadores eleitos, tanto da base governista quanto da oposição, demonstrando habilidade política para conquistar apoio.

No encontro, que aconteceu no último sábado (07/12), Thomas da Padaria, que está sem seu segundo mandato, conseguiu praticamente unanimidade entre os parlamentares, consolidando-se como o nome mais forte para liderar o Legislativo municipal no próximo biênio.

Outro nome que pleiteia o cargo é o vereador professor Nilton Moreira Cavalcante.