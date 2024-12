Obra prevê implantação de trevo de acesso ao município de Queimados. - Foto/ Divulgação

Publicado 18/12/2024 20:29

Uma apresentação detalhada do projeto de duplicação da Rodovia Presidente Dutra, com informações completas sobre os benefícios e impactos para Queimados. Este é o objetivo do evento público que acontecerá na sexta-feira (20/12), às 9h, no Premier Flat, na Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, 853, Centro do município.

A realização do evento público é da EcoRioMinas, responsável pela administração da rodovia Presidente Dutra, da Associação Comercial e Industrial de Queimados (ACIQ) e do Mandato do Deputado Federal Max Lemos (PDT).

“Acreditamos que esta obra irá trazer benefícios para a mobilidade, para a economia, para a geração de empregos e para o desenvolvimento das regiões, mas a população precisa ficar ciente dos benefícios mas também dos impactos que serão gerados, por isso a importância da realização deste evento”, explicou o deputado Max Lemos.

A obra

As obras de ampliação da rodovia Presidente Dutra, no trecho do Rio de Janeiro, entre os municípios de Irajá e Seropédica, começaram em setembro deste ano.



O principal objetivo é ampliar a capacidade de tráfego de uma das mais importantes rodovias do país, além de oferecer mais fluidez ao trânsito através da construção de novas faixas adicionais e vias marginais.



Com investimento de aproximadamente R$ 997 milhões de reais, as obras contemplam cerca de 35,24 km de vias marginais, 89,78 km de faixas adicionais na via expressa, 20 passarelas de pedestres, 80 pontos de ônibus, implantação de trevo de acesso ao município de Queimados, 92 acessos, quatro alças de conexão, dentre outras melhorias. Além disso, será disponibilizado um Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros, no km 209+800, em Seropédica.



A obra tem previsão de término em 2028 e vai gerar cerca de seis mil empregos diretos e indiretos. A maior parte da mão de obra será absorvida pelos municípios que cortam a rodovia, levando crescimento econômico e desenvolvimento para a região.

Segurança e tecnologia



Para trazer mais segurança aos usuários, de acordo com a EcoRioMinas, será implementado o hard shoulder, intervenção que utiliza o acostamento como faixa de rolamento no caso de acidentes e panes mecânicas, com o objetivo de minimizar interrupções de tráfego. A sinalização horizontal e vertical será revitalizada, conforme necessidade, e os dispositivos de proteção e segurança do trecho, como defensas metálicas e olhos de gato também serão recuperados.



O projeto também prevê a realização de diversas melhorias tecnológicas na rodovia, como a implantação de iluminação inteligente, que consiste em lâmpadas com ajustes automáticos compatíveis com a intensidade da luz e de acordo com a necessidade. A previsão é para o quinto ano de concessão, em 2027.

O trecho também será 100% monitorado por câmeras através do sistema de CFTV com transmissão das imagens em tempo real para o Centro de Controle Operacional da concessionária. Novos painéis de mensagens variáveis vão ajudar na comunicação com os usuários, com a implantação de rede 4G, que garantirá uma rodovia mais moderna e conectada.



Sustentabilidade e Acessibilidade

Buscando alternativas sustentáveis, a concessionária vai implantar na Rodovia Presidente Dutra o material asfáltico reciclado - RAP, que recupera o fresado que é removido do pavimento da própria rodovia, em um componente para produção de novas misturas asfálticas. Desta forma, a EcoRioMinas promete evitar o descarte e reutilizar, gerando benefícios ao meio ambiente.



Para garantir a segurança e conforto das pessoas que transitam pelas passarelas localizadas na rodovia, as calçadas e passeios de acesso às rampas serão readequados e vão permitir acesso a portadores de necessidades especiais, seguindo a norma NBR 9.050/2004.