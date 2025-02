Para o quarto ciclo foram oferecidas 324 vagas para crianças, jovens, adultos e idosos - Divulgação

Publicado 24/02/2025 13:48

A Prefeitura de Queimados divulgou o resultado do sorteio para os cursos gratuitos da Casa da Inovação Ziraldo. Para o quarto ciclo estão sendo oferecidas 324 vagas para capacitação tecnológica para crianças, jovens, adultos e idosos. O resultado está disponível no site da prefeitura . As matrículas começaram nesta segunda-feira (24/02) e acontecerão até quinta-feira (27), das 8h às 20h, na sede da Casa da Inovação Ziraldo, que fica na Rua Hortência, 6, no Centro do município.