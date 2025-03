Por meio do Portal do Servidor, os servidores podem consultar dados funcionais, contracheques, históricos de pagamento e outras informações relevantes de forma rápida - Divulgação / PMQ

Por meio do Portal do Servidor, os servidores podem consultar dados funcionais, contracheques, históricos de pagamento e outras informações relevantes de forma rápidaDivulgação / PMQ

Publicado 24/03/2025 15:32 | Atualizado 24/03/2025 15:50

Queimados - A Prefeitura de Queimados lançou, na última semana, o Portal do Servidor Público Municipal, uma plataforma digital que centraliza diversos serviços online para os servidores municipais. O novo portal tem como objetivo facilitar o acesso a informações funcionais e documentos importantes, garantindo mais praticidade e transparência na gestão pública.



Por meio do Portal do Servidor, os servidores municipais podem consultar seus dados funcionais, acessar contracheques, acompanhar históricos de pagamento e obter outras informações relevantes de forma rápida e segura. Essa iniciativa visa proporcionar mais comodidade e eficiência no atendimento aos servidores.



Para orientar os usuários, a Prefeitura disponibilizou um vídeo explicativo demonstrando o passo a passo para realizar o login e acessar os serviços disponíveis. Veja o vídeo abaixo:

Com essa modernização, a Prefeitura de Queimados reafirma seu compromisso com a valorização do servidor público, oferecendo soluções inovadoras que garantem mais agilidade, segurança e facilidade no dia a dia dos profissionais que atuam no município.