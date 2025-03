Evento protagonizado por mulheres, mostrou a força e representatividade feminina dentro do universo da capoeira - Divulgação

Publicado 26/03/2025 00:20

Queimados - O Instituto Raizes da Resistência promoveu, no último domingo (23), na Vila Olímpica de Queimados, o II Encontro Mulheres de Raízes. Evento protagonizado por mulheres, mostrou a força e representatividade feminina dentro do universo da capoeira. Sob o comando da Contramestra Raiz e a supervisão do Mestre Comprido, o dia começou com um aulão da Mestra Coquinho, do Maculelê com a Mestranda Raquel seguido do aulão de jongo com a Contramestra Shayna.

A Contramestre Raiz realizadora do evento, falou da importância do encontro, onde mulheres de diferentes origens puderam trocar suas experiências e expectativas dentro do mundo da capoeira. “Tivemos a oportunidade de reunir mulheres de diferentes formações que aprenderam e mostraram suas habilidades, comandando e sendo protagonistas”, disse Raiz.

O dia também contou com samba de roda que contagiou os participantes e como não podia faltar o evento terminou com um grande roda livre.