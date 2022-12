Guarda de Quissamã usa tecnologia de drone para auxiliar os Bombeiros nas buscas por vítimas em Carapebus - Divulgação

Publicado 07/12/2022 20:24 | Atualizado 07/12/2022 20:26

Quissamã - Em apoio ao Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Carapebus, a Guarda Municipal de Quissamã, utilizando a tecnologia de um drone, conseguiu localizar, neste sábado (3), o corpo de uma das vítimas da enchente que atingiu o município nesta semana. O sobrevôo foi realizado em uma área que permanece alagada, onde as buscas também estão sendo feitas com barcos e mergulhadores.



Em novembro, a Guarda Municipal de Quissamã começou a utilizar o equipamento em operações dentro do município. Com a utilização da tecnologia, o Corpo de Bombeiros solicitou o apoio para as buscas durante a semana.



"Essa ocorrência mostra a importância de investimento em equipamentos modernos e em alta tecnologia. Quissamã tem desenvolvido essas ações, também com a formação profissional dos guardas municipais, que realizaram um curso de operação de drone recentemente", disse Paulo Vitor Arquejada, secretário de Segurança Pública e Trânsito de Quissamã.



Desde a última quarta-feira, os municípios da região têm se unido para apoiar e prestar solidariedade a Carapebus, Macaé e Conceição de Macabu. Na quarta-feira, no dia do temporal, um homem morreu atingido por um raio e duas mulheres estavam desaparecidas em Carapebus. Em Conceição, uma mulher morreu.

