Na categoria de base de um clube profissional, Francisco é espelho para os quissamaenses que buscam carreira profissional no esporte - Divulgação

Na categoria de base de um clube profissional, Francisco é espelho para os quissamaenses que buscam carreira profissional no esporteDivulgação

Publicado 09/11/2022 13:27

Quissamã - Integrante do Bolsa Atleta de Quissamã, que contempla modalidades coletivas, Francisco Fialho, de 16 anos, jogador de basquete do Botafogo, conquistou a medalha de bronze no Torneio Recife Basketball, categoria sub-16, neste final de semana.

Em formato de quadrangular, o torneio recebeu três equipes do Nordeste (Sport, Ansef, AADB) e uma do Sudeste (Botafogo). Segundo o atleta, a maior conquista é o aprendizado de enfrentar potências do basquete de outra região do país. "Foi uma experiência com muitos aprendizados. Apesar de não ser o resultado que nós queríamos, saímos com a bagagem cheia", contou.

Na categoria de base de um clube profissional, o jovem é espelho para os quissamaenses que buscam carreira profissional no esporte. Francisco, que também tem passagem pelo Vasco, incentiva os jovens e destaca que a rotina cansativa é satisfatória.

"A rotina como atleta acaba sendo puxada, pois tem que conciliar escola e treino, mas pra quem sempre sonhou com isso, faz valer a pena", disse o atleta.

Enfrentando grandes clubes, o atleta de Quissamã ressalta a evolução individual e coletiva: "Daqui pra frente, nosso time irá focar no Campeonato Estadual, com jogos decisivos agora. Tenho como objetivo minha evolução técnica, e também poder ajudar o máximo minha equipe até o final do Estadual e poder brigar pelo título", contou.

A escolinha de basquete em Quissamã é promovida pela Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria municipal de Esporte e Juventude. Interessados da modalidade podem comparecer à Secretaria do Ginásio Poliesportivo Walth Miller Pessanha, de segunda a quinta-feira das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Nas sextas, de 8h às 12h.