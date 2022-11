A Fliq será realizada no Centro Histórico de Quissamã, atingindo uma área de mais de 15.000m² - Divulgação

Publicado 31/10/2022 18:53 | Atualizado 31/10/2022 18:54

Quissamã - A Praça Brigadeiro José Caetano está em contagem regressiva para receber a Feira Literária de Quissamã (Fliq), entre os dias 3 e 6 de novembro, com entrada gratuita. O evento vai contar com mais de 60 atrações, totalizando mais de 90 horas de atividades, e promete conquistar visitantes de toda a região. Serão quatro dias de muita literatura, rodas de conversa, participações de autores e de shows, como Três Palavrinhas, Bia Bedran, Mundo Bita, Nando Reis, Diogo Nogueira e Melin (confira a programação completa abaixo).

A Fliq será realizada no Centro Histórico de Quissamã, atingindo uma área de mais de 15.000m²: Praça Central, canteiro ao lado da Praça Matriz e no Centro Cultural Sobradinho. A abertura oficial acontece às 13h do dia 3, uma quinta-feira, com realização da Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria Municipal de Educação.

"O investimento em eventos que exaltam a educação e a cultura é importante para um município. Por isso, estamos realizando a Fliq com muitas atrações, tanto de expressões nacionais, mas também exaltando os autores e artistas locais. Vamos valorizar a leitura, a escrita e as expressões culturais", disse a prefeita Fátima Pacheco.

Além de grande estrutura, a secretária municipal de Educação, Helena Lima, destaca que o objetivo também é promover um evento que tenha livros com valores acessíveis para diferentes tipos de público. No total, serão mais de 20 estandes, com diversas editoras e selos literários.

"A ideia também é integrar Sobradinho, Praça e Prefeitura. Fazer uma estrutura com um boulevard que vai ligar a parte da Igreja Nossa Senhora do Desterro e Sobradinho, com oficinas, tendas culturais com várias discussões para diferentes tipos de público e faixas etárias", conta Helena.

Investimento na Educação

A Feira Literária de Quissamã teve duas edições antes da pandemia da Covid-19. Porém, em um formato diferente, sendo realizada nas escolas e creches. Desta vez, o evento ganha a área central do município. Uma novidade é a distribuição de Vales Livros para os mais de 4 mil alunos e para os profissionais da da rede municipal de ensino.

Os valores do Vale Livro são divididos no seguinte formato: R$70 para alunos e R$120 para professores e profissionais. Será pessoal e intransferível e terá validade somente para o período de realização da Feira do Livro, exclusivamente para aquisição de livros.

"É uma forma de cada aluno e profissional da nossa rede tenha a oportunidade de levar um livro para casa. Assim, estamos investindo e incentivando a leitura!, avalia Amanda Fragoso, presidente do Fundo Municipal de Educação.