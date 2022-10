O secretário de Desenvolvimento de Quissamã, Luciano Lourenço participou da reunião - Divulgação

Publicado 26/10/2022 12:28

Quissamã - O cenário do mercado de petróleo, gás e de integração energética e as perspectivas de investimentos e de aumento de empregos foram alguns dos principais temas apresentados durante a reunião mensal do Conselho Empresarial da Firjan Norte Fluminense. O encontro contou com a presença de secretários de Quissamã, Campos e São João da Barra, que tiraram dúvidas a fim de preparar políticas públicas de acordo com o desenvolvimento que se apresenta para os próximos oito anos.

“É preciso que tenhamos no horizonte as informações aqui apresentadas. Os investimentos previstos para esta década poderão mudar radicalmente a nossa região, diversificar o parque industrial e promover um desenvolvimento sustentável e a longo prazo, para além dos royalties de petróleo”, destacou o presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco Roberto de Siqueira, que ao lado de Wanderson Primo, conselheiro da federação e gerente de Relacionamento com Comunidades do Porto do Açu, sugeriram a criação de um fórum permanente para discussão de ações de curto, médio e longo prazo.

Participaram do encontro, além dos conselheiros da representação regional e do presidente da ACIC, Leonardo Abreu, o secretário de Desenvolvimento de Quissamã, Luciano Lourenço; o subsecretário de Desenvolvimento de São João da Barra, Marcelino de Souza; o secretário de Desenvolvimento de Campos, Felipe Knust, e o superintendente de Petróleo e Gás de São João da Barra, Wellington Abreu. O gerente de Projetos de Petróleo, Gás e Naval da Firjan, Thiago Valejo, apresentou uma série de projetos previstos para o Norte Fluminense, alguns deles já para os próximos oito anos.

Um exemplo são as fazendas eólicas offshore que poderão fazer parte da paisagem do litoral norte fluminense. Além dos benefícios energéticos para o estado e o país, os empreendimentos vão gerar demandas diversas, desde por profissionais especializados até por fornecedores de geradores e hélices. Outro exemplo é o gás natural, que já viabiliza uma série de termelétricas, além de estimular outros empreendimentos ligados à petroquímica e indústria fertilizante.

“Estes segmentos, ao lado também do refino, por exemplo, têm um grande efeito multiplicador de empregos e tributos, capaz de diversificar e melhorar a economia dos municípios. Por isso, a Firjan entregou a todos os candidatos a cargo público executivo a agenda Brasil 4.0, na qual consta a necessidade de se implementar uma política industrial para o estado e o país, a partir das competências do mercado de petróleo”, destacou Valejo, lembrando que o Rio de Janeiro, se fosse um país, seria o 10º maior produtor de petróleo do mundo, além de responder por mais da metade da força de trabalho do segmento de Exploração e Produção do Brasil.

Antes da reunião na Firjan Norte Fluminense, Valejo também fez uma apresentação para os funcionários da Firjan SENAI. Segundo a gerente executiva da Regional Firjan SESI SENAI, Ivana Licurgo, o objetivo é já preparar a instituição para o aumento de demanda por qualificação profissional, contribuindo, assim, para a empregabilidade da mão de obra local nos empreendimentos que estão por vir.