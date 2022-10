Como a meta nacional é 95%, o trabalho continua, com a vacina disponível em todas as Unidades de Estratégia de Saúde da Família e no Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas, de segunda a sexta-feira - Divulgação

Publicado 24/10/2022 16:30 | Atualizado 24/10/2022 16:32

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã adotou uma nova estratégia para atingir a meta da campanha de vacinação de crianças contra a poliomielite. Em uma parceria entre as Secretarias de Saúde e Educação, a equipe de imunização tem visitado as creches e unidades escolares para identificar o público alvo que ainda não foi vacinado. Com isso, os números aumentaram consideravelmente no município, chegando a 92% (1.316 crianças de 1 a 4 anos) vacinadas. Como a meta nacional é 95%, o trabalho continua, com a vacina disponível em todas as Unidades de Estratégia de Saúde da Família e no Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas, de segunda a sexta-feira.

A vacinação em Quissamã está acima da média nacional. De acordo com o Ministério da Saúde, até 14 de outubro, 65% do público alvo tinha sido vacinado. No mesmo período, o Estado do Rio de Janeiro também não tinha alcançado a meta. Apesar da gravidade das sequelas provocadas pela doença, o Brasil não cumpre, desde 2015, a meta de 95% do público-alvo vacinado, patamar necessário para que a população seja considerada protegida.

"Estamos realizando essa busca ativa para identificar as crianças que ainda não foram vacinadas e alertar os pais sobre a importância da imunização. É muito importante, pois é uma doença muito grave, que não pode voltar para o nosso dia a dia", disse a coordenadora da Estratégia de Saúde da Família de Quissamã, Milena Viana.

Seguindo com a estratégia, a equipe de imunização esteve na Creche Manoel Ribeiro, no bairro Caxias, no último sábado (22). O trabalho também já foi realizado nas Escolas Municipais Sementes do Futuro, no Matias; Ignácio Hugo de Souza, na Penha; e pelas Creches Júlia Pessanha de Souza, no Sítio Quissamã; e a Rachel Francisca Carneiro da Silva, no Centro.

“Importante esta iniciativa, aproveitei para vacinar o meu neto Victor, de três anos”, comentou a avó Simone Chaves durante o evento na Creche Manoel Ribeiro.