Diversas autoridades participaram da abertura oficial da exposição que deve gerar R$ 3,5 milhões Foto Divulgação

Publicado 22/09/2022 10:42

Quissamã - Ao participar da abertura oficial da 24ª Exposição Agropecuária de Quissamã, na noite dessa quarta-feira (21), a prefeita Fátima Pacheco ressaltou a importância do evento para o município e o Norte Fluminense, pontuando que são mais de mil pessoas trabalhando diretamente: “além de satisfazer a população, a grade de shows atrai o turista; é geração de renda, emprego e de desenvolvimento”.

A prefeita também resumiu que Quissamã está com saúde e educação de qualidade, com o governo também investindo em agricultura e infraestrutura tendo como parceiro o governo estadual; ela destacou que na Expo há um setor exclusivo para a agricultura, lembrando que a prefeitura tem dado atenção especial a diversos programas.

Fátima apontou entre investimentos voltados para o produtor rural a agricultura familiar, microcrédito, destacando convênio firmado com o Estado por meio do Rio Milho, com um silo construído em Quissamã para atendimento em nível estadual.

Além da prefeita, o governador Cláudio Castro e várias outras autoridades participaram da abertura da festa, que acontece, até domingo (25) no Parque de Exposições Renato Queirós Carneiro da Silva; são 135 expositores e a expectativa é de que sejam movimentados R$ 3,5 milhões no período.

Cláudio Castro estava acompanhado do vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Jair Bittencourt, e do secretário de Estado de Agricultura, Alex Grillo; o governador visitou estandes e comentou que a retomada de grandes eventos pós-pandemia alegra as pessoas, assinalando a importância da 24ª Exposição para a economia do Norte Fluminense.

“Quando conversamos com os produtores e a população sobre esse processo de retomada total, percebemos a felicidade de cada um deles”, observou Cláudio Castro; ele opinou ainda que é muito importante que festas como a Expo de Quissamã aconteçam: “esses eventos giram a economia de uma maneira fantástica”, resumiu.

Estiveram presentes, ainda, os prefeitos Welberth Rezende (Macaé), Geane Vincler (Cardoso Moreira) e Amarildo Alcântara (São Fidelis). A programação de shows segue, até domingo, com Zé Felipe, nesta quinta-feira; Dilsinho, amanhã; Naiara Azevedo, sábado; e Matheus Fernandes, no último dia.