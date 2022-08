O apoio para a safra foi iniciado ainda no primeiro semestre, com atuação de maquinário, visitação e orientação técnica aos produtores - Divulgação

Publicado 17/08/2022 20:03 | Atualizado 17/08/2022 20:03

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã valoriza a Agricultura Familiar no município, gerando renda e emprego para o setor. A Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca está realizando a colheita do feijão, oferecendo apoio técnico e da Patrulha Mecanizada a mais de 70 produtores rurais. A expectativa é de 90 toneladas em 2022, com cerca de 65 hectares plantados.

O apoio para a safra foi iniciado ainda no primeiro semestre, com atuação de maquinário, visitação e orientação técnica aos produtores. A secretaria também realizou o trabalho de fortalecimento do solo, com a aplicação de calcário, item que aumenta a projeção de toneladas na colheita.

"Temos que fortalecer, cada vez mais, a Agricultura em nosso município. Por isso, a Prefeitura está ampliando as ações no setor, como a modernização da Patrulha Mecanizada, adquirindo nove veículos novos desde 2017. É uma atividade que gera renda para diversas famílias", disse Marcelo Batista, vice-prefeito e secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.

É assim com a família Santos Paula, do Sítio Boa Vista. Na última semana, os irmãos Gelson, Geni e Gerusa, com outros parentes, fizeram a colheita do feijão produzido em sua propriedade. "Trabalhamos com Agricultura desde criança. É uma atividade que passa de geração em geração dentro da família. Antes, fazíamos a colheita com as mãos, um trabalho muito pesado. Hoje, temos o importante apoio da Prefeitura com a Patrulha Mecanizada", conta Geni Santos Paula.

A produção será destinada a venda direta ao consumidor ou direcionamento para a merenda escolar, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Em 2017 Quissamã foi reconhecida e premiada pelo órgão federal como município que compra mais de 30% da agricultura familiar.