Vitor Kley - Festival da Juventude começa nesta sexta (12) com diversas atrações - Divulgação

Publicado 12/08/2022 13:34 | Atualizado 12/08/2022 13:36

Quissamã - Batalha de MC 's, Hip Hop, Feira de Oportunidades, Oficina de grafite, Palestras, um esperado show com Vitor Kley, entre outros. O Festival da Juventude virá com tudo neste final de semana, na Praça do Carmo. A Prefeitura de Quissamã preparou uma programação recheada de atividades, para oferecer mais um momento de oportunidade profissional e lazer aos jovens. Começa às 15h desta sexta-feira (12), data em que é celebrado o Dia Internacional da Juventude, e termina no domingo (14), com show de Vitor Kley.

Nesta sexta (12), às 15h, acontece a abertura do Festival com Feira de Oportunidades e Desfile das Bandas Marciais das Escolas Municipais. Às 16h, palestra sobre Protagonismo e Juventude, com Diego Zeidan. Às 18h, show Voz e Violão com Luan Barcelos, na Praça de Alimentação. Encerrando a programação do dia, às 22h, show gospel com Cleytinho de Macaé.

O evento reafirma o compromisso da Prefeitura de Quissamã em promover os direitos da juventude, atendendo às necessidades e expectativas da população jovem, através da realização de atividades e programas que constituem as políticas públicas de juventude.

Confira a programação do evento:

Sexta - 12/08

15h – Abertura do Festival da Juventude com Feira

de Oportunidades – Desfile das Bandas Marciais

das Escolas Municipais

16h- Palestra sobre Protagonismo e Juventude –

com Diego Zeidan

18h – Voz e Violão Luan Barcelos – Praça de

Alimentação

22h – Show Gospel – Cleytinho de Macaé

Sábado - 13/08

10h – Abertura do Evento de Skate – Secretaria Municipal de Esporte

11h - Palestra para a juventude com o Atleta Giovane Gávio

12h – Voz e Violão Vini Suzano – Praça de Alimentação

13:30h – Grafitagem (Oficina do Centro Cultural Sobradinho)

15h – Apresentação de Hip Hop – Oficina do Centro Cultural Sobradinho

16h – Palestra sobre Álcool e Drogas - Secretaria Municipal de Saúde

17h – Palestra do MC Estudante

18h – Batalha de MC e Apresentação das Bandas de Rap locais

22h – Show sertanejo com Felipe Braga

Domingo - 14/08

22h – Show de Vitor Kley