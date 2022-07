O evento acontecerá no Estádio Municipal Antônio Carneiro da Silva - Divulgação/Adilson dos Santos

Publicado 22/07/2022 22:50

Quissamã - Quissamã vai receber, de sábado (23) a segunda-feira (25), o Brasil Soccer Cup Sub-16, um dos maiores campeonatos de base do país. O evento acontecerá no Estádio Municipal Antônio Carneiro da Silva e quatro equipes participarão: Seleção de Quissamã, Botafogo, Grêmio e Cuiabá. A entrada é gratuita, mas também há a opção de acompanhar os jogos pela internet neste link .

As equipes estão no Grupo D da competição. A primeira rodada será no sábado: às 9h Cuiabá x Seleção de Quissamã e, às 11h, Botafogo x Grêmio. A 2ª rodada será no domingo (24): às 9h, Grêmio x Seleção de Quissamã e às 11h, Cuiabá x Botafogo. Já a 3ª rodada, será concluída na segunda-feira (25): Cuiabá x Grêmio, às 9h e, às 11h, Botafogo x Seleção de Quissamã.

Para Luciano Cardim, técnico da Seleção Quissamã, o campeonato é uma grande oportunidade para os atletas do município. “A garotada terá a possibilidade de jogar com times grandes e esse tipo de ensinamento, eles só conseguem adquirir na prática mesmo. Estou confiante, pois estamos treinando todas as terças e quintas-feiras, tanto a parte física, quanto técnica, além do coletivo. Alguns atletas já jogam juntos há muito tempo e isso também facilita o entrosamento. Agora é manter o foco e buscar as vitórias”, declarou Luciano.

Competição com clubes da Série A

Dezesseis times fazem parte do campeonato, que conta com grandes clubes como Fluminense, Vasco, São Paulo, Flamengo, Seleção de Quissamã, Serra Macaé, Seleção de Carapebus, Palmeiras, Macaé Esporte, Internacional, Grêmio, Cuiabá, Botafogo, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e A. S. Independente. São 345 atletas participando e no total, 31 jogos.