Vacinação contra Covid-19 na Praça Mário Moreira da Silva imuniza mais de 100 pessoas em Quissamã nesta terça (2) - Divulgação/Adilson dos Santos

Vacinação contra Covid-19 na Praça Mário Moreira da Silva imuniza mais de 100 pessoas em Quissamã nesta terça (2)Divulgação/Adilson dos Santos

Publicado 19/07/2022 19:36

Quissamã - A iniciativa da Secretaria de Saúde de Quissamã, por meio do Programa de Imunização, em ampliar o local da vacina contra a Covid-19 e levá-la para a Praça Mário Moreira da Silva, no Centro, nesta terça-feira (19), foi um sucesso. Em apenas uma hora de vacinação, mais de 100 pessoas compareceram ao local para que pudessem tomar as doses em atraso, utilizando a caderneta vacinal e receberem as doses na época certa, pré estabelecida pelo calendário do município.

A coordenadora do programa, Natália Villaça, ficou muito satisfeita com o resultado. "A divulgação nas redes sociais e a localização centralizada, servindo como uma busca ativa de quem não voltou aos postos de vacinação, nos trouxe um retorno positivo e por conta das novas estratégias, alcançamos uma maior adesão dos jovens adultos à dose de reforço contra a Covid-19, que se mostrou necessária para toda a população com o surgimento de novas variantes do vírus, como a Ômicron", disse Natália.

José dos Santos Aguiar falou sobre a dor de perder um ente querido para a doença e a necessidade de combater o vírus. “Eu e minha esposa tivemos Covid na mesma época. Eu fiquei internado 12 dias, mas me recuperei. Ela não teve a mesma possibilidade e acabou falecendo. A tristeza de perder quem amamos é devastadora, mas a vontade de viver se torna ainda maior, por isso é fundamental que todos, sem exceção, estejam em dia com a vacina. Hoje vim tomar a minha 4ª dose e agradeço tanto a Deus, quanto à Prefeitura de Quissamã, por nos proporcionar essa benção”, falou José.

“Viemos dar a segunda dose da vacina na minha filha mais velha, pois temos medo dela pegar a forma mais agressiva da doença. A gente entende que é muito importante estar em dia com todas as vacinas, principalmente a da Covid-19, para que possamos nos resguardar. É uma forma de cuidarmos da nossa família e da população como um todo”, declarou Elisa Santana, mãe da pequena Olívia Santana Vargas.

Matheus Vargas Souza, pai tanto da Olivia, quanto do Francisco Bento Santana Vargas, falou sobre a importância da família se precaver. “Eu, minha esposa e filha, fizemos questão de tomar a vacina assim que ela foi liberada para a nossa idade. Francisco, ainda não tem nem dois anos, mas está com a caderneta vacinal em dia e tão logo seja liberado para a idade dele, buscaremos a imunização”, afirmou.