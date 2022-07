Com a retroescavadeira 4x4, além de outros serviços será possível intensificar a limpeza e reparo das estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção, e gerando mais segurança para a população - Divulgação

Publicado 01/07/2022 10:17 | Atualizado 01/07/2022 10:28

Quissamã - A Prefeitura de Quisamã chegou a nove máquinas e veículos 0km para a Patrulha Mecanizada desde 2017. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, recebeu uma retroescavadeira 4x4, que será utilizada para reforçar o apoio ao pequeno produtor rural do município, gerando oportunidades de emprego e renda. Somente neste ano, já foram realizados mais de 500 atendimentos para o setor no município.

A máquina custou R$ 424 mil, sendo adquirida com uma emenda de R$ 286,5 mil do deputado federal Felício Laterça e também um complemento municipal de R$ 137,5 mil. A entrega das chaves foi feita, na sede da secretaria, nesta quinta-feira (30), pelo vice-prefeito e secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Marcelo Batista.

"Em Quissamã, constantemente a agricultura se fortalece com investimentos em maquinário, assessoria técnica, e todo suporte para que os agricultores tenha o necessário para cuidar da produção, gerando empregos e renda, além de parcerias em projetos com o Governo do Estado e instituições como a Embrapa, Emater e Pesagro", avaliou Marcelo Batista.

Com a retroescavadeira 4x4, além de outros serviços será possível intensificar a limpeza e reparo das estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção, e gerando mais segurança para a população que utiliza as rotas de deslocamento rurais, assim como na utilização na abertura e limpeza de bebedouro para animais.

Apoio aos produtores rurais

A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Agricultura realiza ações para valorização do setor no município. Em 2022, a equipe auxiliou mais de 70 pequenos produtores para plantação de feijão, em 65 hectares, com expectativa de colheita de 90 toneladas. Nos próximos meses, será iniciada a plantação de milho.