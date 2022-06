Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba - Divulgação/Marcelo Pessanha

Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba Divulgação/Marcelo Pessanha

Publicado 27/06/2022 12:49 | Atualizado 27/06/2022 12:51

Quissamã - O último domingo (26) foi de passeio no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, em Quissamã. A Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, realizou o evento Amigos do Parque, na Lagoa das Garças, a partir das 6h, com uma vasta programação que contou com palestras, exposição, caminhada, praça de alimentação, atividades aquáticas (caiaque, pedalinho e stand-up), além do show da banda MR6, no encerramento.

O evento faz parte da série de atividades em comemoração ao Mês do Meio Ambiente, celebrado em junho, e do Programa Viver Quissamã. O local vai receber estrutura com banheiros químicos, tendas, espaço gastronômico e área de exposição para receber os alunos das escolas da rede municipal de ensino, IFF e escolas particulares. Para o público geral, a organização vai disponibilizar ônibus gratuitos do centro para o Parque com saída da Praça Brigadeiro José Caetano, em três horários: 8h, 10h e 12h30.



O objetivo é fazer com que os alunos tenham a possibilidade de desfrutar do turismo de experiência, e da importância de Quissamã contar com 65 % da extensão do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba dentro município.



"Quissamã está se estruturando na promoção do turismo de experiência, que fortalece vocações naturais, culturais e gastronômicas para também receber bem os visitantes. Isso gera emprego e renda para a nossa população, além de colocar o nome da nossa cidade nos principais roteiros turísticos. É importante que os alunos se tornem agentes multiplicadores e embaixadores do turismo", enfatizou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso.



O evento também abrange a parceria com as secretarias de Transporte; Educação; Guarda Civil Municipal; Segurança Pública; Agricultura, Meio Ambiente e Pesca; Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer; coordenadoria de Defesa Civil; ICMBio; e direção do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.